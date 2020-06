Cambio de equipos en la Eurocup

La Eurocup 2020/21 sufrió un ligero cambio en la composición de sus equipos después de la reunión de la Junta de Accionistas de la Euroliga esta semana. La organización comunicó de manera oficial la salida del Fraport Skyliners Frankfurt y la entrada en su lugar del Trento italiano, que repetirá en el torneo. Los transalpinos ya se midieron al Unicaja en la presente campaña en la fase de grupos. Tendrán una nueva oportunidad en el segundo escalón continental después de que no aparecieran en los planes iniciales de la competición.

El próximo curso comenzará el 30 de septiembre, todo a expensas de la situación mundial con la pandemia. Habrá que ver si en caso positivo, con público en las gradas o sin él. Antes, el 10 de julio, se celebrará el sorteo de la fase de grupos, donde, por supuesto, estará el equipo malagueño. Además de él, 23 equipos más, que son los siguientes: AS Monaco, Bahcesehir College Istanbul, Buducnost, Cedevita Olimpija Ljubljana, Trento, Bursaspor, Germani Brescia Leonessa, Herbalife Gran Canaria, JL Bourg, Joventut Badalona, Lietkabelis, Lokomotiv Kuban, Maccabi Rishon LeZion, Metropolitans 92 Levallois, Morabanc Andorra, Nanterre 92, Partizan, Promitheas Patras, ratiopharm Ulm, Telenet Giants Antwerp, Umana Reyer Venice, Unics Kazan y Virtus Bolonia.

