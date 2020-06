Los rivales del Unicaja en la Eurocup 2020/21

La Eurocup ya ha hecho públicos todos los equipos que disputarán la competición en la temporada 2020/21. Ha habido algunas fugas importantes, pero sigue habiendo buenos clubes en el hijo pequeño de la Euroliga. Precisamente, este es el camino para acceder a ese premio que ofrece el segundo torneo continental. Volverá a estar por tercera campaña seguida, cuarta en su historia, el Unicaja, que continúa siendo, sobre el papel, uno de los grandes aspirantes al título. Tenía la plaza por colarse entre los ocho mejores antes de la llegada del coronavirus. Aún se tienen que confeccionar las plantillas, pero el potencial malagueño está ahí. Y hay ambición en Los Guindos para volver a ese escalón superior. Sea como fuere, los cajistas ya conocen los clubes que estarán con ellos en ese segundo peldaño europeo.

Además del conjunto verde, los equipos que disputarán la próxima Eurocup serán los siguientes: AS Monaco, Bahcesehir College Istanbul, Buducnost, Cedevita Olimpija Ljubljana, Fraport Skyliners Frankfurt, Bursaspor, Germani Brescia Leonessa, Herbalife Gran Canaria, JL Bourg, Joventut Badalona, Lietkabelis, Lokomotiv Kuban, Maccabi Rishon LeZion, Metropolitans 92 Levallois, Morabanc Andorra, Nanterre 92, Partizan, Promitheas Patras, ratiopharm Ulm, Telenet Giants Antwerp, Umana Reyer Venice, Unics Kazan y Virtus Bolonia. Después de las bajas citadas, hay algunas incorporaciones de diferentes países, como el Granca. Esta composición debe aprobarse en una reunión de la ECA en julio de manera formal. El viernes 10 será el sorteo de los grupos

El torneo también publicó un borrador del calendario, estando previsto el inicio para el 30 de septiembre. Hasta el 16 de diciembre durará la primera fase. Del 30 de diciembre al 3 de febrero se celebrará el Top 16, siendo los cuartos de final del 2 de marzo al 10. Las semifinales serán del 16 al 24 y la final por el trofeo del 6 al 14 de abril.

Are you all ready for the 2020/21 EuroCup season?🙌#EUROLEAGUEUNITED