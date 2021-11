La caña sigue en el mercado, pero sin pesca

El partido de Liga EBA que el filial ganó al Almería para consolidar su liderato en el Grupo D-A fue la actividad dominical más importante del club. Cuatro jugadores que ha tenido Fotis Katsikaris esta semana trabajando a sus órdenes (Álvaro Folgueiras, Álvaro Fernández, Rubén Vicente y Mario Saint-Supéry) jugaban en el equipo que dirige Antonio Herrera y en Los Guindos estaban el director deportivo, Juanma Rodríguez, y el entrenador griego, contemplando y comentando las evoluciones de los jóvenes cachorros. Hay satisfacción en el club con cómo han entrenado los jugadores, de 15 y 16 años, en la semana de trabajo con los ocho profesionales que no han ido con sus selecciones en el parón. Hay un buen salto, que se atenuaría con el deseado equipo en LEB Plata, pero existe fe en estas generaciones que vienen y se piensan poner los medios.

Paralelamente, el Unicaja tiene la caña en el mercado desde hace semana. De momento, lo que gusta no entra en presupuesto, que no es muy elevado, para reforzarse. Y a lo que hay acceso, entienden los responsables cajistas, no mejora las prestaciones de la actual plantilla. Con sus desequilibrios y problemas, seguramente también puede optimizarse mejor la actual.

De fondo está la posible salida de Rubén Guerrero al Betis. El jugador marbellí ve con buenos ojos salir a buscar minutos, pero el club no le dejará marchar si no hay un sustituto para apuntalar el juego interior, un 4.5 que pueda desenvolverse en las dos posiciones. Hasta que eso no ocurra la idea es no hacer modificaciones en la plantilla cajista. También está el hecho de que el primer partido tras el parón es el que jugará el Unicaja jugará el próximo domingo en Sevilla. Tras el partido internacional de España este lunes en Jaén, el equipo volverá a trabajar el martes ya con los internacionales con la vista puesta en el trascendental encuentro en San Pablo, para colocarse con un balance de 6-6.