Carambolas del mercado que viene

El parón por la ventana de partidos internacionales es un momento idóneo, sin encuentros a la vista en dos semanas, para ejecutar movimientos en el mercado. El Unicaja, ya se informó semanas atrás, busca un jugador interior. Lo ideal sería un hombres que pudiera desenvolverse como cuatro y como cinco para dar más versatilidad a la batería interior. Hay varios equipos europeos punteros en el mercado también en esa posición. Existen opciones interesantes en la G-League, aunque entrañe un riesgo en opciones no catadas en Europa. Pero hay esa intención de dar un cambio a la plantilla y en ella se trabaja. Hay una limitación importante, que no hay plazas de extracomunitarios, el jugador debe ser europeo o cotonou.

Hay 12 jugadores más Pablo Sánchez en el plantel ahora mismo. Carlos Suárez, de momento, juega poco, no lo ha hecho en los últimos tres partidos. Decía Fotis Katsikaris que está convencido de que volverá el capitán a buen nivel, pero a sus 35 años juega con cuentagotas. Un notable partido ante el Dijon y unos minutos en Vitoria en los que el ritmo del duelo le atropelló fueron sus actuaciones últimas, pero no salió en los tres partidos de la última semana a pista.

El otro jugador que ha quedado prácticamente fuera cuando Katsikaris ha comprimido la rotación en los últimos partidos es Rubén Guerrero. Un minuto en cada uno de los dos últimos partidos. Seis minutos de media por encuentro lleva en los 13 duelos en los que intervino y en dos más no jugó. Es cierto que el rol de tercer pívot tampoco permite un minutaje mucho mayor si hay dos jugadores por delante. Encestando informaba de que existía un acuerdo con el Coosur Betis para que el marbellí marchara cedido a la capital andaluza, donde este paréntesis por las selecciones habrá bastantes movimientos. Ya ficharon semanas atrás a un cinco, Pasecniks, por la marcha a China de Todorovic. Y habrá cambio en el banquillo que involucrará a dos ex técnicos cajistas. Joan Plaza dirigió su último partido ante el Real Madrid, donde su equipo no compitió (71-48) para acabar con un balance de 2-9. Le relevará Luis Casimiro, que recientemente acabó su etapa en el Promitheas Patras griego. Casimiro ya estuvo en Sevilla en una situación delicada, donde logró una salvación en un momento complicado. Berdi Pérez, también ex cajista y director deportivo bético, ya trabajó con él en Gran Canaria, donde consiguió un título y la clasificación para la Euroliga.

Guerrero debutó en el baloncesto profesional con Casimiro, con quien exhibió su mejor nivel en los meses de enero y febrero de 2020, antes del estallido e la pandemia. La operación no está cerrada, hubo conversaciones pero hay cabos por atar, Guerrero no saldrá si no llega antes un fichaje. El pívot acaba contrato en junio y el plan del Unicaja sería ampliarle un año más y tener en verano la posibilidad de repescarle. A sus 26 años aún le queda margen de progresión y tener minutos en otro club es una opción que se ve bien, también por el jugador, siempre que antes se complete la operación de un fichaje más.