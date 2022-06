Caner-Medley se retira del baloncesto

A los 38 años Nik Caner-Medley ha anunciado su retirada del baloncesto profesional. Tras una dilatada trayectoria, el estadounidense ha puesto punto final. Su último equipo fue el Provence Basket francés, aunque también pasó por el Ibaraki Robots, el AS Mónaco, el Maccabi Tel Aviv, el Astana, el Artland Dragons y el Sioux Falls Skyforce. En la ACB su periplo fue largo después de jugar para el Valencia Básket, el Cajasol, el Estudiantes (en dos etapas) y el Gran Canaria. También estuvo en el Unicaja, en la temporada 2013/14, con el que jugó 57 partidos. Un ala-pívot con clase al que penalizaron las lesiones en Málaga, aunque su nivel fue bueno.

El americano se despedía con una carta en redes sociales donde hacía referencia al equipo cajista en una de las fotos. Curioso porque a otros clubes no. "Hoy me retiro del baloncesto tras una carrera de 16 años. En este momento comparto la noticia con una mezcla de gratitud y emoción. Estoy agradecido por el increíble apoyo que he recibido de muchos de vosotros, agradecidos por los compañeros y entrenadores que me ayudaron a ser un ganador", publicaba. Ahora inicia otra etapa, alejado de las pistas.