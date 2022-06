Granger o Fitipaldo, una vía abierta

El Unicaja quiere corregir muchas de las carencias exhibidas en la última temporada. Una que se considera clave es mejorar la posición de base, donde el equipo malagueño ya estudia con qué nombres reforzarse. Hay muchos sobre la mesa, decenas de ofrecimientos que han llegado en Los Guindos. Han trascendido varios para una dirección de juego donde además de Alberto Díaz, que tiene contrato, se quiere contar con dos jugadores más. Uno de ellos tendrá un perfil de combo, algo que es habitual en las configuraciones de las plantillas de la inmensa mayoría de los equipos.

Hay interés por un grupo de jugadores, pero ahí sobresaltan Jayson Granger y Bruno Fitipaldo. Son casos muy diferentes, aunque son dos que parten en buena posición para ser el acompañante del malagueño. El ex cajista tiene un año más de contrato con el Baskonia, con el que ya ha acabado la temporada. No obstante, el equipo vasco, donde ya no está Neven Spahija y se va a iniciar un nuevo proyecto de Joan Peñarroya, parece que no cuenta con él de aquí en adelante. Si queda libre es una opción apetecible para un base que en meses cumple 33 años. Ha demostrado un buen nivel, sobre todo estar recuperado de las lesiones, y se quiere un perfil veterano y con carisma para estar al frente de un vestuario donde va a haber muchos cambios.

Sobre esta posibilidad el charrúa hablaba hace unas semanas. "Desde que me fui de Málaga, siempre han salido rumores de que iba a volver. Nunca he dicho que no al Unicaja, siempre he dicho que he estado muy gusto a allí, igual que estoy aquí en Vitoria", aseguraba. Ibon Navarro es uno de sus grandes, ya lo alabó en rueda de prensa, valedores y a él le agrada el asunto de poder volver a Málaga. El momento culmen de su carrera puede haber pasado, pero aún puede aportar físico y veteranía en una posición donde se lleva varios años sin acertar en Los Guindos.

Diferente es el caso de Bruno Fitipaldo, que ha sido ofrecido al Unicaja. También a más equipos, lo que da evidencia de que está en el mercado pese a que tiene un curso más de vínculo con el Lenovo Tenerife. Años atrás estuvo en la agenda cajista, aunque en aquella ocasión vino Ryan Boatright. El uruguayo, que cumple en este año 31, ha rendido a gran nivel en las islas con Marcelinho Huertas. No obstante, parece un jugador con muchas similitudes con Alberto Díaz. Un cromo, en cierto modo, repetido. Y hay un asunto importante de fondo.

La salida de Fitipaldo de Tenerife puede suponer la llegada de Jaime Fernández, por el que el Lenovo ha mostrado interés. No parece la mejor jugada desde Los Guindos, por más que se haya podido decidir que el madrileño no tiene cabida en este proyecto. Un asunto importante en este tema, sin duda. Dos nombres que dan alcance de los deseos del Unicaja, que aún espera la confirmación de la presencia en la Basketball Champions League para ya sí acelerar en el mercado.