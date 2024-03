Tres canteranos del Unicaja, con España sub 16

Hasta tres jugadores del Unicaja han sido llamados para la selección española sub 16. Daniel Carrasco y Eloy Suárez irán con el masculino. Concentración de Semana Santa en la localidad vallisoletana de Íscar, cuartel general habitual para las selecciones de formación. Iniciarán la concentración el lunes 25 de marzo y jugarán dos partidos de preparación ante Polonia el viernes 29 y el sábado 30. Carrasco se estrena con la sub 16, base de 1.89 metros; Eloy Suárez, un escolta de 1.94 metros, que ya fue en noviembre. La sub 16 está preparando el EuroBasket de Heraklion (Grecia) donde defenderán el título de la edición del 2023. Allí jugará la primera fase en el Grupo A junto a Turquía, Letonia y Finlandia a partir del próximo 9 de agosto.

La lista de convocados está formada por Nicolás Marina (Sagrado Corazón Cáceres), Lucas Sánchez (Baxi Manresa), Daniel Carrasco (Unicaja), Marcos Zurita (Real Madrid), Gerard Fernández (Baxi Manresa), Pablo Ferri (Valencia BC), Marc Grau (Valencia BC), Haile Aparicio (Movistar Estudiantes), Eloy Suárez (Unicaja), Teo Martínez (Obradoiro), Javier Viguer (Valencia BC), Pau Bermejo (Joventut Badalona), Alfonso Rodríguez (Real Betis), Chiek Tidiane Diallo (Saski Baskonia), Daniel Osayi (La Salle Palma) y Alejandro Zulueta (Gravelines). El cuerpo técnico lo confirman Manolo Aller, Carles Flores y Héctor Sánchez.

Por su parte, en la lista del femenino aparece Chelsea Dike, hermana de Golden, recién llegado a la LEB Oro tras acabar su etapa de formación en la NCAA. Ana Junyer, Raquel Romo e Isaac Pujol serán los responsables técnicos de la sub 16 femenina que trabajará en Azuqueca de Henares del 25 al 29 de marzo, incluyendo dos partidos de preparación ante Italia el jueves 28 y el viernes 29. Preparando el EuroBasket de Miskolc (Hungría) después de la plata conseguida en la edición del 2023. Allí jugará la primera fase en el Grupo C junto a Letonia, Polonia y Serbia a partir del 16 de agosto.

La convocatoria está formada por Marta Llompart (CTEIB Andratx), Ada Toribio (Movistar Estudiantes), Mar Segura (Esperides Kalliotheas), Somtochukwu Okafor (Segle XXI), Begoña Muñoz (CB Gades), Lucía Enciso (CD Ponce Valladolid), Lidia Yohan (CB Adareba), Gabriela Lerma (Valencia BC), Trinity Ezeanaitogu (SPAR Gran Canaria), Shaila Nde (Segle XXI), Claudia Lostal (Casademont Zaragoza), Naiara Martínez (Celta Zorka Recalvi), Adriana Díaz (Movistar Estudiantes), Chelsea Chidinma Dike (Unicaja), Nora Arozena (Iraurgi Movilteck ISB), Amelia Alonso (CB Villamuriel).