Cariñoso adiós entre Abromaitis y el Zenit

Aunque tardó en anunciarse de manera oficial más de lo previsto, el acuerdo entre el Zenit y Tim Abromaitis para rescindir el contrato que les unía, el jugador recibió una indemnización al tener hasta 2021 firmado, ya estaba sellado desde hace días. Comunicó el Unicaja su fichaje y horas después el conjunto ruso su salida, aunque se esperaba que la sucesión de hechos fuera justo al revés. No obstante, los tiempos de los de San Petersburgo están siendo peculiares.

Pese a la despedida anticipada, hubo buenas palabras de una parte hacia el otro. "Tim Abromaitis deja BC Zenit. El club y el jugador han llegado a un acuerdo para finalizar su relación contractual", publicaba el club ruso, mientras era el estadounidense, poco asiduo en redes sociales, el que decía adiós en Instagram y ya miraba al siguiente reto de su carrera, en Málaga: "Gracias Zenit por una increíble experiencia y por la oportunidad de jugar una temporada en San Petersburgo. ¡A por el siguiente capítulo!". "Gracias Tim, suena bien y es mutuo", cerraba el Zenit.

Aunque no pudo dar su mejor nivel en Rusia, el ala-pívot pudo volver al primer nivel europeo allí. En un proyecto que ilusionaba por nombres desde el principio, pero que no terminó de cuajar en la pista. En la Euroliga cerraban la clasificación antes de la cancelación. De ahí la salida de Joan Plaza y la llegada de Xavi Pascual. Con el de Gavá se quiere dar un paso más y Abromaitis no cabía en la plantilla que quiere diseñar el Zenit, que estará de nuevo en la primera competición continental. Ya llegaron nombres sugerentes como Gudaitis, Pangos o Poythress, aunque no seguirán otros como Ayón. También otros de perfil medio que llegaron de la ACB como Renfroe, Albicy o Iverson.