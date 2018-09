Carlos Jiménez pasa revista

Profundo repaso de Carlos Jiménez a la actualidad del Unicaja. El director deportivo analizó en los micrófonos de Cope en una extensa entrevista el pasado, presente y futuro de la entidad. "Inquietud porque empiece. Llevamos mucho tiempo esperando, el verano se hace largo. Se ha trabajado bien durante el verano para generar un proyecto ilusionante. Deseando ver la puesta en escena", comentó en primera instancia.

Se palpa la expectación en Jiménez, que confía en la labor realizada en los despachos. "A grandes rasgos estamos contentos. Mantenemos un bloque importante, tomamos decisiones sobre algunas salidas. El escenario de no estar en Euroliga cambia, algo que no supimos hasta el final de temporada. Cerramos ciclo con Joan Plaza también después de cinco temporadas, empezamos una nueva etapa con Luis Casimiro. Siempre que se empieza hay ilusión, se sabe que no es fácil, vendrán dificultades, pero hemos hecho un grupo que sabrá afrontarlas", añadió.

El director deportivo cajista también habló de otros temas:

Factor Euroliga: "No te diría el 100%, pero en muchos sí. Es una conversación recurrente. Lo entiendo porque el escaparate de la Euroliga es el máximo. Valoras a la hora de presentar el proyecto la gente que valora otros factores como alternativa. Es un factor que tenemos mucho en cuenta".

Continuidad de ocho jugadores: "Las circunstancias de este año lo han permitido, otros años lo hemos intentado. Se ha podido lograr, pensábamos que era importante arropar al nuevo entrenador el hecho de tener un bloque que llevara tiempo trabajando juntos. Esto da un poco más de margen. Es verdad que cambiamos mucho nuestro registro de juego y evidentemente necesita un tiempo, requiere de un proceso de adaptación".

Fichajes: "El denominador común es el buen momento de sus carreras. Kyle, Jaime y Mathias son jugadores que vienen de estructuras de equipos de Euroliga y pensamos que deportivamente pueden seguir creciendo. Jaime está consolidado en la liga y Brian, en otra edad física, pero deportivamente con un grado de madurez y saber estar que nos transmite buenas sensaciones".

Plantilla versátil: "Pensamos que nos da esa versatilidad que en situaciones anteriores nos ha venido muy bien. Es una tendencia en el baloncesto, jugadores más completos y que alternan varias posiciones. A los grupos les da más margen de actuación durante la temporada, creo que hemos ganado bastante".

Cláusulas: "Hemos hecho otro tipo de inversiones para llegar a jugadores que queríamos contratar. Lo de Mathias se alargó por temas de mercado. Son proyectos con los que compensa hacer el esfuerzo. Era una dinámica que se había perdido".

Casimiro: "Luis ofrece estabilidad. Salir de un proyecto de tantos años es complicado porque el método de trabajo impregna mucho el día a día y queríamos a un entrenador con experiencia en la Liga Endesa. Pensamos que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Era un entrenador que antes los problemas que surjan será capaz de encontrar soluciones".

Relación con el entrenador: "La relación con Luis es buena y la relación con Joan era cordial. Cada persona tiene su registro a la hora de trabajar y en el trato diario. El denominador común en los dos es la cordialidad. Que haya buena relación entre todas las personas siempre es un plus. Con Joan no tuve ninguna cuestión, fuimos en la línea de buscar lo mejor por el grupo".

Paso a director deportivo: "Es un cambio de nomenclatura, mi responsabilidad dentro del equipo es la misma. Viene producida por la salida de Ángel Bordes y se ve necesario una reestructuración de la plantilla. Sigo haciendo lo mismo, siendo un poco la cabeza visible de lo que ocurre en el primer equipo. Quizá teniendo un poco de más presencia en la cantera a nivel de trabajo y responsabilidad".

Sello en la plantilla: "No pretendo darle mi sello de identidad a nada. Cuando llego a esta situación el proyecto de Joan se había comenzado y ahora llego al proyecto de Luis y lo comenzamos de forma conjunta. Me siento partícipe de los dos proyectos. El bien del equipo ha estado por encima de cualquier circunstancia, incluso de las personales. Sigo entendiendo el baloncesto como un grupo".

Bajada de presupuesto: "Cuanto más potencial económico más posibilidades tienes de acercarte al éxito, hay que reconocer que estamos entre los grandes. Es anecdótico ser el tercero, el cuarto o el quinto. Partimos con menos posibilidades que en otras temporadas, pero creo que se siguen generando proyectos ilusionantes. Se ha hecho un grupo para intentar llegar lejos en las competiciones. No creo que nuestros rivales piensen que el Unicaja tiene peor equipo".

Ambición: "No es una pose, se cree en el club. Tendremos nuestras dificultades, pero hay proyecto para hacer frente. Se ve la química que se está generando, se están asimilando los conceptos. Las informaciones que recibimos son positivas. Luego están el potencial de los rivales, los calendarios...Vamos con ganas de hacerle frente a todo".

Mercado ACB: "A nivel global, todos los equipos han intentado a dar un paso adelante, lo que le ofrece atractivo a la liga".

Valencia Básket, primer rival: "Valencia también ha apostado por la continuidad, intentando racionalizar el problema de lesiones de las últimas temporadas. Cambia de entrenador, pero con un hombre de la casa. Es un proyecto sólido, continuista y con una exigencia grande. Parten con algo de ventaja por su presupuesto, pero esa diferencia no asegura nada".

Inicio duro: "Va a ser una semana complicada. La competición da una vuelta de tuerca más a la exigencia, a nivel de Eurocup y ACB, no ha sido fácil por el problema de las ventanas, Evidentemente no es lo mejor para preparar un inicio de liga tan exigente. Iremos partido a partido, conscientes de esa dificultad".

Solución a las ventanas FIBA: "Soluciones es que se sienten las personas implicadas con voluntad, pero no es lo que transmiten".

Título Eurocup 2017: "Es una noticia muy positiva para disfrutar. A nivel de club es un plus más de exigencia. Tenemos una experiencia positiva, aunque hay que tomarla con matices. El haber conseguido una vez las cosas te transmite algo de confianza para ver que es posible. Tener esa referencia puede llevarnos al pensamiento de que es fácil de conseguir, pero si vemos cómo la ganamos...a eso hay que añadirle la dificultad de cómo se han reforzado".

Viny Okouo: "Ser jugador de baloncesto profesional es una globalidad. Tienes que trabajar tus condiciones físicas y técnicas como tu cabeza y tu madurez. Por mi experiencia, digo que es más fácil llegar que mantenerte. Viny llegó por inercia natural, por su presencia física y por formar parte de la cantera. En esos años el margen es mayor, lo que haces es bueno y lo que no haces es normal, forma parte de la formación. Es su cuarta temporada y cada vez el entorno te va exigiendo más. Tus defectos quedan más patentes y tus virtudes ya las conocemos desde hace tiempo. Ese cambio que está tocándole afrontar pues es complicado y más que lo que trabajes en la pista es lo que trabajes personalmente con tu madurez. En esa tesitura está. Todos los que estamos ahí estamos para ayudarle. Su formación pasa por su madurez, en el salto que sea capaz de dar. Es la gran incógnita. Le hicimos el planteamiento de irse cedido para buscar esos minutos que no tuvo el año pasado a pesar de tener un buen trabajo en el día a día y él decidió aceptar el reto de quedarse y,a priori, ser el último jugador de la rotación. Luis va a ser bastante ecuánime, eso le ofrece a Viny un horizonte de posibilidad. El tiempo que tenga en pista tiene que rendir, es exigencia máxima. No se le regala a nadie. Su aprovechamiento de los minutos marcará todo".

Último año de contrato de Okouo: "No, él está al margen de esa situación, no creo que es lo que tenga más presente. Intenta hacerlo bien, tener predisposición. Consciente de que ha perdido una buena oportunidad en la pretemporada, pero la temporada es larga y no quiere decir que no tenga más oportunidad".

Cambios en la cantera: "Lo primero que teníamos claro es que lo que estaba ocurriendo en la cantera en los últimos años con el crecimiento, con la incorporación de la sección femenina, con las lesiones es que era necesario reforzarla. Más allá del trabajo de organización de Ramón García creíamos necesario una persona con más presencia. Se llegó al nombre de Germán porque siendo una persona de la casa que conoce el club y la estructura, ha pasado por clubes y es un profesional que se ha estado formando y conociendo que es este mundo. Veíamos una persona con inquietudes, con un gran potencial de desarrollo y que iba a venir con muchas ganas. Más allá de eso, para ir de la mano con Ramón, consideramos que era necesario reformar la parcela físico-técnico del club. Le damos importancia a la formación global, estamos en torno a los 150 niños, a los que se le ha hecho un exhaustivo importantes exámenes médicos. La prioridad es la deportiva, pero va a ir de la mano en el desarrollo global de los niños, sobre todo en la prevención de lesiones, para que puedan estar presentes en su formación. A partir de ahí veremos donde están los niños".

Adiós de Romaric, Karahodzic y Soluade: "Son jugadores que por situaciones contractuales llegaron en momentos parecidos y terminaban en momentos parecidos. Había que tomar decisiones y yo creo que la exigencia del primer equipo es muy grande. No había cabida para ellos y llevando un tiempo prudencial bajo el brazo del club, valoramos necesario que ellos siguieran su camino".

Salida de Romaric: "Va teniendo una evolución, quizá no la necesaria, pero no había sitio para él. Siempre ha mostrado implicación y vinculación, pensábamos que no era el momento de continuar".

Francis Alonso y Rubén Guerrero: "Tanto Francis como Rubén Guerrero están en una situación parecida. Francis está desarrollando una carrera más completa, pero ambos siguen en vinculación y se les sigue. Yo me voy a desplazar para verle, ambos acometen su último año senior. El año que viene habrá que tomar decisiones. Su vinculación es un activo para tomar decisiones".

Formación en Estados Unidos: "No es algo ni positivo ni negativo, es una opción más en el proceso de formación. Es una decisión de cada uno sobre cuáles serán sus próximos años de formación. Si tienen opciones de irse es porque aquí se ha trabajado bien con ellos. Existe la vinculación posible para que en el futuro, cuando acabe aquella etapa, pueden volver. Rara vez aquella formación mejora a la que se hace aquí. Aquello es una formación más global, como el dominio del idioma y compatibilizar estudios. No hay una única forma de buscar el desarrollo de los chicos".

Unicaja Femenino: "Este año hemos tenido más tiempo para organizar las cosas. Muy satisfechos, pensamos que cualquier persona que se pase por Los Guindos verá el ambiente de baloncesto que hay en Los Guindos. En las instalaciones nos estamos quedando cortos, intentando optimizar los recursos de la mejor manera posible".