Un curso de entrenador, Jaime Fernández y Santiago Abascal y un fichaje por el Málaga

La época de confinamiento para frenar la expansión del coronavirus está permitiendo conocer otras facetas de muchos deportistas por redes sociales. Es el caso de Carlos Suárez, que programó un directo para este domingo en Instagram para hablar de muchas cosas... menos de baloncesto. Hubo muchas preguntas relacionadas con el Unicaja, pero la iniciativa terminó siendo una conversación distendida en la que participó su hermano Dani, futbolista en el Asteras Tripoli, de la Primera División griega.

"Ya no habría que hablar con el jeque, que ya se ha ido menos mal. No tengo fuerza", decía el capitán cajista sobre un posible fichaje de su hermano, que aún no aprendió el idioma heleno en estos meses, por el Málaga entre risas. Reconoció el ala-pívot que el pequeño de la familia (se llevan cuatro años) no se había animado hace años a entrar en la cantera del Estudiantes cuando él llegó. Hubo también bromas con Dani Díez o Jaime Fernández, que admitió llamarle Obradovic porque también se le pone la cara colorada cuando se cabrea. Y el de Aranjuez respondió con otra broma: "A veces tienes que corregir las cosas y te las tengo que decir de una manera, pero te lo digo bien. Es el Santiago Abascal del baloncesto porque siempre se va por la derecha".

Carlos Suárez ya sabe cómo gastar el tiempo las próximas semanas. "Quiero empezar ahora mismo el curso de Entrenador, es algo que quiero empezar", aseguraba el madrileño que incidía en que entrenería a niños pequeños, que hablaba sobre cómo hace deporte ahora en casa: "Estoy entrenando una hora u hora y media con mi pareja para no perder la forma, aunque no tiene nada que ver con lo que hacemos durante la temporada. Pero algo es algo, siempre viene bien hacer ejercicio". ¿Qué más cosas hace? "Estoy un poco aburrido, no puedo entrenar mucho, no puedo salir como ninguno y solamente ir a hacer la compra, ver muchas series y poco más", añadía, mientras afirmaba que el contacto con la familia es diario: "Todos los días hablamos, de forma multitudinaria, ellos están en la misma situación. Intentamos distraernos, Netflix lo tenemos saturado".

Carlos Suárez fue sometido a muchas más preguntas:

¿Zonas de Málaga preferidas?

"Me gusta mucho Benalmádena, Pedregalejo es lo que más me gusta"

¿Qué le gusta de la gente de Málaga?

"Su alegría, son muy abiertos, me acogieron muy bien y sólo puedo hablar muy bien de ellos".

¿Tiene papel higiénico?

"Es lo que más me ha sorprendido, al principio no la pillaba, pero cuando fui por primera vez al supermercado me quedé sorprendido porque no pude comprar. Pero ya tengo, sí".

¿Qué come?

"Mucha verdura, tengo saturada la thermomix de todas las recetas que estamos haciendo. Intento cuidarme lo máximo posible para que en estos momentos que no hago tanto ejercicio volver con el peso adecuado".

¿Quién es el compañero con el que mejor se lleva?

"Muy bien con todos, el hecho del idioma ayuda bastante. Con los españoles tengo una relación especial, pero también con Dragan Milosavljevic o Adam Waczynski. Tengo también buena relación con el cuerpo técnico".

¿Qué serie ve?

"Me la han recomendado, pero no he visto la primera temporada. Voy a volver a ver Breaking Bad y quiero empezar a ver Better Call Saul".

¿Un viaje por hacer?

"Una vez al año me hago un viaje chulo lejos de España, que no sea Europa porque con tanto viaje está un poco saturado, y mi lugar favorito sería ir a Nueva Zelanda o hacer la Route 66 en caravana".

¿Qué hará el primer día que se pueda salir?

"Me iré a correr fuera de casa o irme al cine, soy fanático del cine. O irme a Pedregalejo".

¿Un mensaje?

"Hay que quedarse en casa, no hay otra manera de combatir el virus. Sólo nos piden eso. Espero que dentro de esas dos o tres semanas nos podamos encontrar en el Carpena".

¿Por qué tiene esa mecánica de tiro?

"Tuve esa mecánica, me la intentaron cambiar, hubo un momento donde me fue bien y para qué cambiar".

¿Qué compañero le gustaría que volviera?

"No estaría mal traerse a Fran Vázquez, Zoran Dragic o Jayson Granger. No me importaría que volvieran al club".

¿Cómo va el dedo?

"El dedo lo tengo un poco mejor, me están tratando en casa".

¿Renovación?

"Me gustaría renovar y estar aquí mucho tiempo".

¿Cómo es ser capitán?

"Al principio con bastante responsabilidad, pero ya bastante asumido".

¿Le gustaría que le retiraran la camiseta?

"Me conformo con dar al máximo y cuando acabe mi carrera en el Unicaja que me recuerden como otros jugadores".

¿Pensó en irse del Unicaja alguna vez?

"Siempre ha habido momentos, pero a la hora de la verdad nunca me he planteado irme del Unicaja".

¿Ídolo de la infancia?

"Arvydas Sabonis".

¿Jugador más talentoso de la plantilla?

"Bouteille me parece un tío con un talento brutal, sobre todo para anotar. Josh Adams, tenemos un equipo bastante completo".

¿Cómo van los lesionados?

"Entre comillas nos ha venido bien para recuperarnos de las lesiones".

¿Opciones en la Eurocup?

"Tenemos opciones de llegar a la final, ese factor cancha a favor nos da bastantes posibilidades. A ver cómo acaba porque tal y como está el tema veremos cuanto dura".

¿Estaría ya para jugar?

"Me dolería el dedo, pero creo que sí podría jugar".

¿Afición del Unicaja?

"Siempre se han portada bien conmigo y se ha demostrado que es una de las mejores aficiones de Europa".

¿Qué le gustaría ser de no ser jugador profesional?

"A mí me hubiera gustado ser profesor de Educación Física".