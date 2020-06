El mea culpa de Suárez: "Ha sido uno de mis peores partidos en el Unicaja"

La derrota contra el Baskonia no va a ser fácil de digerir en el Unicaja. Ya avisaba Luis Casimiro de que el vestuario estaba "mal" y "alicaído". Habrá alguno que esté dándole vueltas durante todo el día e incluso le cueste coger el sueño. Lo que había en juego era mucho y la forma de caer fue cruel. Entonaba el mea culpa Carlos Suárez, que se lamentaba en redes sociales por su actuación en el decisivo partido contra los vitorianos. "Hoy ha sido uno de mis peores partidos como jugador del Unicaja, siento no haber podido ayudar a mis compañeros como es debido. El deporte es así (días buenos y días malos) pero no queda otra que levantarse. Felicidades al Baskonia y #seguimos porque aún no estamos eliminados", escribía el de Aranjuez, que felicitaba de manera elegante al rival.

El madrileño dispuso de 17 minutos en una rotación de tres jugadores en la posición de ala-pívot. También compartió tiempo en pista con Deon Thompson, en un quinteto bajo puesto por Casimiro en los minutos finales. El californiano fue el que más jugó del trío que formaban con Simonovic. No estuvo acertado el capitán cajista, que no anotó ninguno de los cinco tiros que lanzó. Acabaría con menos seis de valoración y con menos siete mientras estuvo en el parqué. Más allá de los números, Suárez tampoco tuvo ese impacto en el juego que suele. Por ello se disculpaba, en un gesto que le honra. Es una de las voces autorizadas de la plantilla y un hombre importante en el club. A sus 34 años renovó recientemente por dos temporadas fijas más otra opcional. La siguiente será su séptima temporada en Málaga.