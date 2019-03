Suárez: "Nos faltó disciplina en el balance defensivo"

Se reencontró Carlos Suárez con el Carpena. El capitán reapareció en la Copa, pero el calendario no permitió que jugara delante de la grada malagueña hasta el segundo partido de la eliminatoria de cuartos con el Alba en la Eurocup. Uno de los días más amargos de la temporada, aunque habrá oportunidad de redención en menos de una semana.

El de Aranjuez analizaba después el tropiezo en Málaga. "Palo duro, pero sabíamos que era una eliminatoria a 3 partidos. Puede pasar, ellos fueron mejores y toca pensar en el siguiente partido", decía el capitán, que daba las claves de la holgada derrota: "Nos faltó un poco en defensa, no hemos metido puntos de contraataque, no hemos metido tiros abiertos, nos faltó disciplina en el balance defensivo, faltó rebote ofensivo, un poco de todo. Si te meten 101 puntos es que has hecho muchas cosas mal, sobre todo en defensa".

Suárez jugó algo más de 20 minutos, en una fase en la que aún trata de llegar a su tope físico. Se quedó sin anotar (0/2 en tiros de dos y 0/4 en triples), pero cogió tres rebotes y repartió seis asistencias. También, como acostumbra, se desfondó en labores de intendencia para tratar de frenar a un Alba enrachado. El interior tiene claro qué necesita el equipo para competir en escenarios importantes y en días clave, como será el partido del próximo miércoles en suelo alemán. "Nos falta dureza, ellos fueron más duros y si queremos pasar tenemos que ponernos al nivel físico que se ponen ellos, sobre todo allí en Berlín", explicaba el ala-pívot.

Toca mirar al horizonte, con el Delteco GBC y el tercer partido de la serie de cuartos de final de la Eurocup en el Mercedes Benz Arena. Suárez, la voz cantante del vestuario, sabe qué camino hay que coger. "Uno se levanta jugando en 48 horas un partido, cogiendo sensaciones, para afrontar el partido contra el Alba lo mejor posible. Ahora toca otra competición importante que es la ACB y nos tiene que servir para volver a coger esas sensaciones que tuvimos en la segunda parte en Berlín", finalizaba el 43 verde, que tiene claro el potencial del Unicaja pese al traspié: "Es posible aganar allí, pero jugando como hoy [por ayer], no".