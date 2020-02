La Casa de Papel llega a Málaga con la Copa del Rey

La Casa de Papel, una serie con millones de seguidores y que está cerca de estrenar su cuarta temporada, también estará en Málaga durante la Copa del Rey 2020. Tendrá a uno de sus actores más reconocidos en la capital de la Costa del Sol el domingo 16 de febrero. Darko Peric, que interpreta a Helsinki, ofrecerá una charla en el pabellón de Los Guindos (Calle la Unión Mercantil, 13/15) junto a Iñaki Zubizarreta dentro de la campaña Actuamos contra el Bullying. En el evento estarán los equipos de la Minicopa Endesa y de la cantera del Unicaja, siendo a las 16:30 horas. Es una más de las decenas de actividades paralelas al torneo que ha organizado la ACB.

Peric es un gran aficionado al baloncesto y se le ha podido ver en los últimos meses en muchas pistas de la Liga Endesa y que también estuvo ya desde la primera jornada de competición sobre el parqué del Carpena. El actor explicaba en una entrevista su pasión por el deporte de la canasta. "En mi país es el deporte por excelencia, me encantaba de pequeño. No me dediqué al básket porque con 1.85 y ser grande no hubiera hecho nada, pero me encanta. Es mi pasión", afirmaba en Mundo Deportivo el serbio, que disfrutará en directo del torneo copero, la joya del baloncesto español.

Horas antes de la final dará una charla de un asunto que está tratando con mimo la competición. No es la primera en Málaga, ya que Brizuela también habló del tema semanas atrás. "Iñaki Zubizarreta, un ex jugador de básket, está haciendo en colaboración con la ACB la campaña Actuamos contra el bullying para luchar contra el acoso y quise colaborar. A este ex jugador de basket, de 2.07 metros, le hicieron bullying en el cole. Y yo que era gordito, también lo sufrí, aunque entonces, en los años 90, no se llamaba bullying , era sobrevivir. Yo me fui a los 13 años a estudiar a un internado y ahí era como la mili, sobrevivir. Hay cosas que ya han pasado, las asimilas y forman parte de ti, pero hay cosas que ahora mirándolo desde la perspectiva de padre, con mi hijo de cuatro años, digo no quiero que pase esto y por eso colaboro con esta campaña", aseguraba.