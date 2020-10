Casimiro sobre Suárez: "En ningún momento me he planteado que tenga un nuevo rol"

Hicieron ruido los cero minutos de Carlos Suárez frente al Iberostar Tenerife. En algunos círculos se habló de ello más incluso que de la derrota. Desde un punto de vista objetivo, la trayectoria dice que el capitán del Unicaja se quedase sin saltar a pista no es una situación frecuente. De hecho, aunque su protagonismo estaba siendo menor, no se esperaba que se diera este panorama. Intentó apagar el fuego Luis Casimiro, que fue breve pero contundente cuando se le preguntó minutos después. "Una decisión técnica, nada más", dijo el entrenador manchego, que este martes ofreció más explicaciones.

"Igual que él hay otros jugadores que no juegan o que lo hacen poco y no cambian de rol. Carlos tiene que seguir siendo un jugador importante para nosotros. Estamos recuperándolo, en el sentido de que no hizo pretemporada ni un sólo día prácticamente", comentó el técnico cajista, que ahondaba: "Está poco a poco poniéndose para ser el Carlos Suárez que todos queremos y que nos tiene acostumbrados. En ningún momento me he planteado que tenga un nuevo rol ni nada de eso". Viene un tramo exigente de temporada, con cuatro partidos en seis días, donde Casimiro necesitará de toda la plantilla para ir superando obstáculos. Si no hay imprevistos, se espera que el madrileño vaya recuperar su jerarquía progresivamente.