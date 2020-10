Los cero minutos de Carlos Suárez y una "decisión técnica"

Indagando en la derrota del Unicaja frente al Iberostar Tenerife hay varios aspectos que reclaman atención. Uno de ellos, que además sorprende, son los cero minutos de Carlos Suárez. El capitán está optimo para competir desde hace semanas, cuando superara una rotura muscular que le privó de los primeros compases de la temporada. De hecho, Luis Casimiro venía utilizándolo, aunque con menos protagonismo que en otros cursos, en los últimos encuentros. Sin embargo, no saltó a pista este domingo. No pensó en él el técnico cuando intentó tocar teclas para darle la vuelta en el último cuarto. Por ejemplo, utilizó a Thompson de pívot, pero no recurrió al madrileño.

Seis partidos disputó Suárez en esta campaña, los mismos en ACB que en Eurocup. Su tope de minutos está en siete, que disputara ante el Buducnost. Su media no supera los seis entre ambas competiciones, algo bastante inusual. Ese control de minutaje se intuía que era para ir metiéndolo en dinámica, hay que recordar que no hizo pretemporada, pero esta importancia tan baja ya extraña. De momento, no han trascendido diferencias deportivas ni personales entre el capitán cajista y el entrenador. "Una decisión técnica, nada más", respondió de manera breve y tajante el técnico manchego cuando fue cuestionado en sala de prensa por el asunto.

Es un panorama imprevisto y sin precedentes para el jugador desde que está en Málaga y va camino de una década. La muestra aún no es muy amplia, pero sí es significativa. Se esperaba su regreso para dotar de solidez al equipo. Su presencia, junto con Nzosa, se notó en algunos tramos para mejorar atrás. De hecho, se le echó de menos en temporadas anteriores cuando se perdió varios meses por lesión. Ahora está disponible, aunque tiene a muchos compañeros por delante en la rotación. Es el menos utilizado de la plantilla en los últimos duelos. Habrá que ver si esta situación continúa o si cambia en las próximas semanas. Hay que recordar que Carlos Suárez, de 34 años, renovó este verano por dos temporadas con otra opciones con el beneplácito de Luis Casimiro.