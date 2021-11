Más cerca del descenso que de la Copa tras nueve fechas

A dos victorias del play off y a una de la zona de descenso. Es la triste situación del Unicaja cuando han transcurrido nueve jornadas de Liga, ya más de un cuarto de competición. El equipo malagueño marca un balance de 3-6 y está en el duodécimo lugar, por donde ha merodeado las dos últimas temporadas (undécimo al final de la campaña). Es cierto que da la impresión de que el nivel de juego no es tan pobre para estar tan abajo en la tabla, pero ya ha pasado un número significativo de partidos para decir que no es casualidad la posición que se ocupa. Se gana un partido de cada tres que se juega.

Barça (9-0) y Real Madrid (8-1) siguen marcando un ritmo que para el común de los mortales no es sostenible en el tiempo. Con 6-3 vienen detrás UCAM Murcia, Lenovo Tenerife y Gran Canaria, bien perfilados para estar en la Copa, pero aún pendientes de remate. Con 5-4, del sexto al noveno, están Joventut, Río Breogán, Valencia Básket y BAXI Manresa. Con 4-5 vienen el verdugo en Vitoria, el Bitci Bakonia, y el Casademont Zaragoza. Y el Unicaja lidera el pelotón con 3-6, también empatados el rival del próximo sábado, el San Pablo Burgos, el MoraBanc Andorra y el Obradoiro. Con 2-7, ocupando las tres últimas posiciones, Surne Bilbao, Urban Fuenlabrada y Coosur Betis.

Se antoja de extrema necesidad ganar los dos próximos partidos en casa, ante el San Pablo Burgos y el Urbas Fuenlabrada, antes del parón por las ventanas de selecciones internacionales, con el partido intercalado de BCL ante el Dijon. Mirar a las nueve victorias que suelen ser necesarias en la Copa (haría falta firmar un 6-2 para acabar la primera vuelta) parece osado y mejor centrarse en el partido a partido, en la mejora propia antes que en objetivos más lejanos y concretos. La plantilla está al completo, con 12 jugadores, y aunque se observa el mercado todavía no se han proyectado cambios. No hay queja del compromiso y el nivel de trabajo, pero lo cierto es que no se gana lo suficiente en la temporada liguera. Son cuatro derrotas consecutivas en la ACB, la competición prioritaria esta temporada. La tabla no engaña después de nueve partidos.