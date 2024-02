Todos los equipos clasificados para la Copa del Rey: emparejamientos y partidos

La hoja de ruta de la Copa del Rey Málaga 2024 quedó definido tras el sorteo realizado el pasado 15 de enero en el Museo Picasso de la ciudad de la Costa del Sol. Real Madrid y UCAM Murcia abrirán el torneo con el primer duelo de cuartos de final el jueves 15 de febrero a las 18:00. Ese mismo día, a las 21:00, Dreamland Gran Canaria frente al Valencia Basket.

El viernes, los dos duelos del otro lado del cuadro: Barça-BAXI Manresa (18:00) y Unicaja-Lenovo Tenerife (21:00).

El sábado 17 a las 18:00 se jugará la semifinal con los ganadores del jueves. Y a las 21:00, la semi de los dos ganadores del viernes. La final, el domingo 18 a las 18:30.

Todos los partidos se jugarán en el Martín Carpena con la retransmisión en exclusiva de Movistar+.

Jueves 15 de febrero

18:00h Eliminatoria A: Real Madrid - UCAM Murcia21:00h Eliminatoria B: Dreamland Gran Canaria - Valencia Basket

Viernes 16 de febrero

18:00h Eliminatoria C: Barça - BAXI Manresa21:00h Eliminatoria D: Unicaja - Lenovo Tenerife

Sábado 17 de febrero

18:00h Semifinal 1: Ganador Eliminatoria A - Ganador Eliminatoria B21:00h Semifinal 2: Ganador Eliminatoria C - Ganador Eliminatoria D

Domingo 18 de febrero

18:30h Final: Ganador Semifinal 1 - Ganador Semifinal 2

La Copa llegó a Málaga el domingo

"Creo que deportivamente, los cruces que se han dado en cuartos, ya empiezan a ser peleones. La Copa es la Copa. Si estuviéramos en Badalona, pensamos que iban a ganar los de siempre y al final no lo fueron, pues vamos a ver. El Unicaja es anfitrión, con todo lo bueno que tiene, con todo el apoyo de su gente y público que tienen, que no es un sitio normal, sino mágico, por cómo empuja la afición. Y también la presión, que es la parte menos positiva que tiene el equipo. Al igual que está en Valencia... Realmente cualquiera. Son partidos muy competitivos y seguro que muy bonitos", no se mojaba mucho el presidente de la ACB, pero sí en los efectos que produce para el anfitrión. "No sé si peco de optimista, pero creo que en la balanza beneficia más que perjudica, sinceramente. Lo que pasa que es verdad que el primer asalto, el saltar a la cancha y sabiendo la responsabilidad que tienes, la tienes luego que negociar. Creo que beneficia", analizaba Antonio Martín, minutos después de que la Copa pisara la ciudad.