"Málaga es un lugar mágico para acoger una Copa del Rey"

La Copa del Rey tenía ganas de llegar a Málaga. Con unos veinte minutos de adelanto, el trofeo pisaba territorio malagueño, a cuatro días que arranque la competición. Pero la Copa está mutando hacia un acontecimiento global. "Lo que queremos es que el ambiente de Copa empiece a vivirse en la ciudad cuanto antes. Del domingo al miércoles, que los beneficiados sean la ciudad y la gente, es lo mínimo que podemos hacer. Que el principio de la Copa pueda vivirse. Siempre digo lo mismo: si la ciudad y la gente se divierten, la Copa sale bien; al contrario no saldría bien. Empezamos con Lola Índigo y todos los conciertos que tenemos, lo que hacemos en Larios, La Jaula y acabamos el domingo. Lo que queremos es que la gente se lo pase bien durante la semana entera", decía Antonio Martín, presidente de la ACB; quinta vez que llega la Copa a Málaga y "no nos cansamos. Málaga es un sitio para acoger la Copa, Andalucía es un sitio para acoger la Copa y estamos encantados. El objetivo es el de siempre: que los aficionados, tanto los locales, los que apoyen la Copa desde hoy, se lo pasen bien, además de las aficiones que vienen para que tengan esa buena experiencia de Copa, que lo convierte en un torneo único y distinto. Todos los aficionados al baloncesto nos sentimos orgullosos".

"Creo que deportivamente, los cruces que se han dado en cuartos, ya empiezan a ser peleones. La Copa es la Copa. Si estuviéramos en Badalona, pensamos que iban a ganar los de siempre y al final no lo fueron, pues vamos a ver. El Unicaja es anfitrión, con todo lo bueno que tiene, con todo el apoyo de su gente y público que tienen, que no es un sitio normal, sino mágico, por cómo empuja la afición. Y también la presión, que es la parte menos positiva que tiene el equipo. Al igual que está en Valencia... Realmente cualquiera. Son partidos muy competitivos y seguro que muy bonitos", no se mojaba mucho el presidente de la ACB, pero sí en los efectos que produce para el anfitrión. "No sé si peco de optimista, pero creo que en la balanza beneficia más que perjudica, sinceramente. Lo que pasa que es verdad que el primer asalto, el saltar a la cancha y sabiendo la responsabilidad que tienes, la tienes luego que negociar. Creo que beneficia". Mensaje al Unicaja. Ibon Navarro suele discurrir por otra vertiente.

También atendió a la prensa Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad. "El baloncesto español tiene un nivel muy bueno. Para Málaga es una satisfacción y orgullo albergar la Copa. Y nos alegra mucho dársela a la afición malagueña, pero también a otros equipos: Real Madrid, Barcelona, Valencia, los canarios, Manresa, Murcia, todos. Y por supuesto el Unicaja. Málaga es una ciudad muy acogedora, amable y que ofrece todo. La gente se va a sentir querida. Solo quedará un contento, el que gane, pero los demás van a tener una estancia en Málaga inolvidable. Estoy convencido. Todos ganan compitiendo en Málaga en los días próximos, aunque haya solo un campeón". Y unas pinceladas de cómo ve al Unicaja. "Formidable con la temporada que lleva. Va muy bien. Antonio Martín decía que los nervios de ser anfitrión, primer partido, tengan su interrogante, estoy convencido que el Unicaja hará un buen papel en la Copa del Rey. Sabremos el domingo si es campeón. Me alegro que todos los equipos estén en Málaga".

"La verdad que estamos muy contentos en Málaga por acoger un evento deportivo importante a nivel internacional, porque la Copa la tiene. Que los aficionados del Unicaja tengan la Copa tan cerca y lo puedan disfrutar. Además encantados en que el Unicaja sea el que defienda el título. Desearles mucha suerte, que ojalá el viernes puedan afrontarlo bien, ya sabemos que es complicado, y que pueda tener un buen papel durante el torneo", decía Juan Rosas, vicepresidente de la Diputación de Málaga.

Para cerrar el protocolo, José María Arrabal. "Ya tenemos una denominación de origen en Andalucía. Albergar un acontecimiento en esta tierra es sinónimo de éxito. Pero creo que no podemos incurrir en la autocomplacencia y pensar que esta es una competición más o una Copa más. Creo que cada acontecimiento que traemos tiene que ser un punto de inflexión para que el deporte español alcance el siguiente nivel. Ese es el objetivo que nos autoimpusimos, tanto la ACB como las administraciones, cuando tuvimos la oportunidad de traer la Copa a Málaga. Que no sea una Copa más y sea la mejor que se ha disputado hasta el momento, y que sirva para establecer un nuevo estándar en cuanto a eventos deportivos en nuestro país. Ese es el objetivo", desarrollaba el secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía.

El impacto que puede dejar la Copa del Rey en la ciudad. "Tenemos datos de las diferentes ediciones que se han celebrado en el pasado, pero todavía es algo prematuro, dado que el mundo ha cambiado mucho desde la última vez que tuvimos la Copa en Málaga, desde el 2020. Los datos turísticos son extraordinarios, pero hay que tener paciencia para tener unos datos sólidos y afinados. Pero es indudable que un acontecimiento de esta magnitud genera y arrastra multitud de beneficios. A nivel económico, no solo está garantizado, sino que es muy evidente. Hay mucha gente en España, no solo del los equipos que participan, sino los que todavía no saben, que reservan su viaje y creo que este evento brilla por su color y sus valores de convivencia, fraternidad, entretenimiento. Además un marco como Málaga asegura una experiencia inolvidable, con lo cual muy seguros y confiados".

"Siempre se puede mejorar y no pensar de esa manera sería impropio. Hay margen de mejorar. La progresión ha sido increíble en Andalucía: de 8 eventos deportivos de carácter nacional/internacional a 286 en el año 2023. Ni podemos acostumbrarnos ni dar por garantizado, no son eventos deportivos, es mucho más, es garantizar el mensaje de que Andalucía ama el deporte, que lo pone en la locomotora de nuestras sociedad y que cree que los valores transversales que generan son innumerables, por lo tanto felices de que Andalucía sea reconocida en el mundo para que siga así siendo en el futuro", satisfecho Arrabal.