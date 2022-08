Cómo y dónde ver en TV el Lituania-España, final del Europeo sub 16 de baloncesto

Sabía la selección española sub 16 que su encuentro de semifinales no iba a ser ni mucho menos un encuentro sencillo, pero la capacidad de sacrificio del equipo terminó resultando clave para que España lograra la victoria sin excesivos apuros. Y es que, los de Ángel Jareño irrumpieron en pista con mucha fuerza, encajando únicamente dos puntos en los cinco primeros minutos de juego para hacerse con el primer parcial del choque (2-8). Al seleccionador francés no le quedaba otra opción que la de parar por primera vez el encuentro reordenando así ideas en sus jugadores para recuperar terreno ante una España que se mantenía intratable al término del primer cuarto (12-16). Poco cambiaron las cosas tras el primer entre acto, con España manteniéndose sólida en defensa y Jorge Carot aportando a ambos lados de la pista para que las diferencias crecieran ligeramente una vez alcanzado el descanso (28-36).

Invitaba la primera parte a un optimismo moderado y era precisamente por ello que la principal labor de Ángel Jareño al descanso debía ser la de contener la euforia de sus jugadores. Porque solo de este modo, el equipo nacional iba a poder contener a una Francia que iba a regresar a pista dispuesta a buscar la remontada con un juego que iba a crecer desde el físico y la defensa. Y, nada más lejos de la realidad. El rival incrementó sus prestaciones en ataque y eso obligó a España a sacar petróleo desde el juego generado por un Mario Saint-Supéry intratable una vez más. Un valor determinante para que la sub 16 llegara a los 10 últimos minutos de juego por delante en el marcador (49-62).

A partir de ese momento, el carácter competitivo de España alcanzó su cota máxima llegando a anular por completo a un combinado de Francia que tuvo en el reloj a su peor enemigo y que ya nada pudo hacer para evitar el pase de la selección española a su séptima final del verano. Un encuentro en el que llegará la séptima medalla en otros tantos campeonatos y en la que los de Jareño lucharán por el oro ante Lituania (64-78).

Fecha y horario

El Lituania-España, final del Europeo sub 16 de baloncesto, se jugará este sábado 20 de agosto a las 21:00 horas en Skopje (Macedonia del Norte).

Cómo y dónde ver en TV

El partido, como todo el torneo, se podrá ver a través del canal de YouTube de la FIBA.