El compromiso de Darío Brizuela con el Unicaja

Estas dos semanas largas sin partidos servirán para acelerar la integración entre Ibon Navarro y su plantilla, pero también para recuperar dolencias. El caso más palmario es el de Darío Brizuela. El escolta vasco necesitaba descanso. Forzó para jugar ante Madrid y Fuenlabrada al límite y la presencia con la selección en las ventanas podía poner en riesgo su integridad. Su tobillo derecho ya estaba al límite. Y el club, cuya relación con Sergio Scariolo y Jorge Garbajosa es óptima, dialogó con la Federación.

“Llevo dos o tres semanas fastidiado. En la situación que está el equipo, la decisión fue mía la de seguir jugando, y con la lesión de Jaime más todavía. No nos podíamos permitir perder más jugadores. Han sido semanas complicadas pero mereció la pena”, explicaba en Radio Marca el propio donostiarra: “Es decisión mía y está apoyada en el club. La situación de mi lesión es un poco peculiar; y con el ritmo de partidos solo hacía empeorar. Me apetecía muchísimo ir con la Selección porque me encanta, pero tengo que pensar en mí y en el club, y lo mejor es aprovechar estos días para recuperarme”.

Un gesto de compromiso y respeto al club que le paga, por más que la posibilidad de ir al Europeo esté abierta para el próximo verano.