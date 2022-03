Sin conciliación entre Katsikaris y Unicaja, aunque el acuerdo está cercano

Este lunes se celebró el acto de conciliación entre el Unicaja y Fotis Katsikaris. El técnico griego tiene contrato con el club malagueño hasta junio de 2023 tras haberlo relevado en el cargo a principios de febrero. De partida, el club no quería abonarle la segunda temporada y Katsikaris quería cobrar lo que estaba firmado en el contrato ampliado el pasado verano.

No hubo acuerdo en el citado acto de conciliación. Katsikaris había denunciado su situación por el cambio en las condiciones laborales. Ahora sigue acudiendo cada día a Los Guindos y tiene el encargo de realizar informes sobre rivales y jugadores. Es una situación incómoda cuando ha pasado mes y medio desde la destitución y que no beneficia a ninguna de las dos partes. No es la mejor imagen para el club ni una situación edificante para el entrenador.

No obstante, pese a la falta de acuerdo en la conciliación, se sigue trabajando por las dos partes para cristalizar en un acuerdo siguiendo aquel axioma popular de "más vale un mal arreglo que un buen pleito". Antes de llegar al juicio, si las dos partes están de acuerdo, es posible cancelar el proceso y firmar un acuerdo que consideren beneficioso. Y, pese a que no hay entente aún, hay cierto optimismo porque las conversaciones han progresado en las últimas semanas y se atisba una posibilidad de acuerdo aún no concretada que evite el juicio. En cuánto deberá abonar el Unicaja del ejercicio firmado y cuánto puede renunciar Katsikaris se encuentra el tira y afloja.

"Esto es un club profesional, que tiene su exigencia. Él está haciendo sus funciones, que no son nada ajenas a su contrato. Él ha firmado su contrato y pretende con todo su derecho cobrarlo entero y nosotros, con todo nuestro derecho, que lo trabaje entero", decía López Nieto, presidente del club, semanas atrás sobre la situación