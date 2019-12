Se quedó mal cuerpo tras la derrota del Unicaja ante el Casademont Zaragoza. Decepcionante partido del equipo malagueño. Luis Casimiro dio explicaciones en la rueda de prensa posterior al partido y señaló al porcentaje de tiro y al rebote como las claves de la derrota.

"Hemos jugado bien en el primer tiempo, ellos son de los mejores equipos de Europa en rebotes por posesión y eso nos hizo daño. Sabíamos su tipo de defensa y nos condenó fallar tiros cómodos, cada vez tuvimos menos confianza en esos tiros abiertos. Su defensa te invita a tirar y colapsa mucho la pintura. Se ha fraguado ahí la derrota. Han abierto ahí una brecha con esa diferencia que ya ha sido insalvable", explicaba el técnico: "La clave es el tiro. Son dos cosas que teníamos claras. En el rebote son de los mejores equipos de Europa ellos. Lo sabíamos, han sido rebotes de exteriores, teníamos que cerrarlos mucho mejor, todo el equipo. Esa era una de las claves. Ha sido más determinante esos tiros abiertos y cómodos que tienes que tomar ante ese tipo de defensa. Ese tipo de defensa hace difícil meter puntos dentro".

"Lo hemos intentado de otra forma", explicaba Casimiro cuando se le preguntaba por la ausencia de alternativas al fallo en el tiro exterior: "Cuando hemos penetrado, con contacto, hemos acabado en el suelo. Ellos colapsan, si pasan los bloqueos y rebloqueas y hacen igual, por abajo, intentas otras cosas: penetrar, poner balones interiores como a Thompson. Colapsan y te obligan a tiran desde tres. Hemos tenidos segundas oportunidades, pero ellos hicieron 18 de esa forma y nosotros nueve puntos así. Ellos pasan por encima del Madrid en su campo defendiendo igual, miras cuál es la propuesta y la contrapropuesta que hay que hacer. Traían 10-3 de balance y eso no lo regalan".

Se le preguntó a Casimiro si la derrota duele más tras la gran imagen en Barcelona. "Era una oportunidad, tal y como está la Liga, tres victorias seguidas es una buena racha. Antes de empezar el partido estábamos a un triunfo del cuarto. El equipo está dolido, estamos fastidiados. Queríamos crecer e irnos hacia arriba, era una oportunidad. Ese acierto para llegar al partido nos ha faltado. Hemos metido menos puntos y no ha podido ser", afirmaba, al tiempo que respondía a si temía que los equipos repitieran ese colapso en la zona: "Cada equipo tiene su estilo. EL Barça colapsa de otra forma. No todo el mundo tiene el mismo tipo de defensa. Con los equipos de Porfirio sabes que te retan constantemente a tirar de fuera y, si pierdes la confianza, pasa lo que pasó. No temo que pase otra vez porque cada equipo tiene un estilo. Las sensaciones cambian, puedes anotar con comodidad en otro día. Creo que no tendremos problema en el futuro".

"Antes del partido, internamente habíamos hablado de estar entre los cuatro primeros, que estábamos a un triunfo, era nuestra idea. Hay que ver dónde se está, tenemos que ir subiendo. No me gusta usar el condicional. Me gusta el presente, cuando se pare la primera vuelta no sé dónde estaremos. Hay que volver a ganar en Fuenlabrada y ver dónde acabamos", proseguía Casimiro, que cerraba asegurando que estar en la Copa no debe condicionar: "No debería tranquilizar porque es ponernos una venda. Después de la primera vuelta esto sigue y hay que sumar porque viene después un play off. Es tontería pensar en la Copa. Es en febrero y nos quedan tres jornadas para cerrar la primera vuelta. Es una garantía estar en la Copa metidos, pero no estamos bien porque queríamos poder asaltar esas cuatro plazas primeras. No me tranquiliza nada estar en la Copa porque la ACB sigue después".