La cuarentena de Brizuela: atracón de Élite, aprendiz de postres y ejercicio al sol

Esta crisis del coronavirus está provocando muchas situaciones inéditas. Más allá del terremoto mundial que ha producido, el confinamiento en casa ha provocado un nuevo auge de las redes sociales. Seguramente es el principal entretenimiento de un alto porcentaje de la población. Cómo no, también se asoman con más frecuencia los deportistas, que también tratan de paliar la rutina. Y de muchos de ellos se está conociendo otro perfil, el de fuera de la pista.

Gusta igual o más en algunos casos, como el de Brizuela. Es sincero y locuaz el vasco con un micrófono delante. "Estoy con mi chica, que vive conmigo. También está mi perro, que está tomando un papel importante, hacemos un montón de cosas los tres. Disfrutando", explicaba en una entrevista con la ACB sobre cómo está llevando esta cuarentena.

Terminó los exámenes de Psicología, grado que estudia a distancia. Una ocupación menos en el momento más importante. "Bastante tranquilo. Desafortundamente acabé los exámenes hace 10 días, por lo que el tema estudios está acabado", explicaba el escolta, que ahondaba: "Acabé los exámenes y no tengo nada que estudiar, ese es el problema. Si tuviera asignaturas pendientes invertiría en hacer trabajos y en sacar buenas notas. No tengo nada que hacer, lo aprobé todo. El peor timing posible. Hasta el curso que viene no puedo hacer nada. Tiene su parte buena de que puedo hacer lo que quiera, pero me gustaría por otra parte poder haber trabajado alguna asignatura a fondo. No me puedo quejar, he aprobado".

¿Cómo es un día cualquiera ahora para Brizuela?. Él lo cuenta. "Me levanto, invierto tiempo en el perro, mi novia y yo estamos enganchados a varias series, vemos películas, jugamos a la play juntos y también con mis amigos. Hacemos bastantes cosas para pasar el rato. Nos estamos aficionando a la cocina y tenemos pensado hacer un par de postres. De momento vamos bien, pero nos quedan al menos un par de semanas. Igual nos acabamos tirando de los pelos (risas)", relataba.

"Se encarga mi novia, que es una crack en esto. Yo le ayudo a recoger, es ella quien está al mando. Ya sabes, si una mujer está al mando todo sale bien", insistía sobre los postres, para para a las series, otro gran pasatiempo: "Acabé Élite, estoy viendo Toy Boy, que está interesante, y estamos pensando en empezar series de nuevo como puede ser Juego de Tronos o Gotham. Las hemos visto, pero como son de nuestras preferidas es posible que las empecemos otra vez. Seguramente hay más series y mi novia y yo lo pasamos muy bien así".

También hay hueco para el deporte, sobre el que hay pocas certezas. "Me cogí del gimnasio del club unas esterillas, unas gomas elásticas y unas pesas y nos han mandado un plan. Estoy trabajando. Por la mañana entreno con mi chica en la terraza de casa e intentamos en una horita que dé el sol. Intentamos estar en forma, pero la incertidumbre de si tenemos que estar en forma para algo, si merece la pena o no tenemos ni idea", reconocía Brizuela: "Lo hacemos más para hacer cosas juntos que para ver si continúa la temporada, que es una incertidumbre".

La limpieza está hecha. "La casa está impoluta, ya nos ocupamos de limpiar las cosas. Si vamos ensuciando, sobre todo el perro cuando se le cae el pelo, iremos limpiando", aseguraba el jugador cajista, que sí tiene tareas pendientes en la nevera: "Tengo mucha verdura y mucha fruta, tengo que comprar algo de carne y de pescado. No quedaba mucho y no me quise llevar mucho, fui responsable. Espero que repongan".

El rollo de papel higiénico es ahora un tema recurrente. "Desde que pusieron el nivel de alerta no he ido a comprar, ya lo hice antes. Me pueden quedar 10 ó 12, tampoco quiero saberlo. Si no quedan habrá que inventar algo. Tampoco es algo tan importante. Fui a hacer a hacer la compra y vi a una pareja llevarse todas las toallitas, todo el papel higiénico y todos los guantes que había en el supermercado y me pareció una chorrada", admitía, para bromear: "Ellos sabrán luego lo que hacen con eso, lo revenderán cuando acabe todo esto. No tengo ni idea".

Ya en una versión más responsable, Brizuela mandaba un buen mensaje a la gente. "Que se hagan caso a las recomendaciones por encima de todo, que se queden en casa, que se laven las manos, que intenten cuidar la higiene todo lo posible.. Hay que aprovechar esto. Entiendo que es una situación complicada para muchos, sobre en el tema del trabajo y en lo económico, pero no siempre tenemos tiempo para estar con nuestras familias. Hay que intentar sacar el lado positivo de todo, como me enseñó mi madre. Hay que tratar de invertir tiempo con la familia y a disfrutar de cada momento porque nunca se sabe cuando se podrá a volver a pasar tanto tiempo", cerraba.