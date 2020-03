VÍDEO. El discurso ejemplar de un canterano del Unicaja para superar el coronavirus

Hay mucha actividad en esta cuarentena para frenar la expansión del coronavirus en las redes sociales. Muchos retos para amenizar el tiempo en casa, pero son pocos los discursos constructivos que ponen en contexto estos duros momentos. Uno de esos ejemplos lo ha querido poner Souleymane Pinda Traoré, canterano del Unicaja, que ha escrito una carta para animar a los ciudadanos en esta época de confinamiento. Un escrito emocionante que ha leído a cámara (ver en el vídeo inferior), lo que le da aún más credibilidad.

"Querido amigo, me llamo Souleymane Pinda Traoré y soy de Mali, pero vivo en Málaga. Soy de la cantera del Unicaja, espero que estén todos bien. Estamos viviendo una situación difícil, pero dificilísima a veces. Pero es para una buena causa. Yo me quedo en casa. A veces me agobio y me imagino a ustedes que viven sólos en casa. No se pueden hacer más cosas, esto es lo que nos toca. Yo no tengo dudas de que salimos de esta situación, pero se necesita la participación de cada uno. Quédate en casa, haz tu llamada con familia o amigos. 40 días días es demasiado poco para nuestra vida larga. Todo va a salir bien, un abrazo", rezaba la misiva del joven.

Llama aún más la atención si se conoce la historia del pívot africano. Llegó en 2018 para disputar el tramo final de temporada, aún en edad cadete. En su salto al junior, en la 2018/19, apenas pudo jugar porque tuvo serios problemas en la rodilla y en el brazo, que le impidieron competir con regularidad. Apenas disputó algunos partidos. Y en la presente, cuando tenía continuidad, en enero volvió a saborear el amargor de las lesiones. En el Next Generatión de la Euroliga en Valencia se rompió la tibia y, con alta probabilidad, no podrá volver a jugar un encuentro en este curso. Un ejemplo de superación Pinda Traoré, que ahora dio un discurso ejemplar para hacer frente al coronavirus.