La visita de los Harlem Globetrotters a Málaga cambia de fecha.

La crisis del coronavirus también se llevó por delante la visita de los Harlem Globetrotters a Málaga, que estaba prevista para el 8 de mayo. Málaga, Deporte y Eventos, que gestiona el Carpena, comunicó de manera oficial que se cancela el acto, pero que no se suspende. La organización junto con la empresa que hace la gira por España están buscando nuevas fechas en el calendario para poder llevar hacia adelante el espectáculo, un asunto que se anunciará próximamente. Las entradas ya compradas son válidas y no hará falta hacer ningún cambio para esta modificación.

"La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 lo está cambiando todo, y nos está haciendo vivir tiempos dificilísimos a todos los niveles. Por eso creemos que la diversión de un espectáculo como el de los Harlem Globetrotters es más necesario que nunca. Por ese motivo, anunciamos que la gira 'No Limits Tour' programada del 7 al 17 de mayo no se va a cancelar, sino que va a cambiar de fecha. Actualmente, todo el equipo de Proactiv está trabajando intensamente con todas las partes involucradas (recintos, autoridades locales, etc.) para buscar nuevas fechas con la intención de variar lo menos posible la gira anunciada. Os pedimos un poco de paciencia y tiempo ya que recolocar una gira con 11 ciudades y coordinar todas las partes involucradas requiere su tiempo. ¡Pero lo vamos a conseguir!", decía el escrito distribuido.