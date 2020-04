Los argumentos de Gran Canaria y Andorra para organizar el play off

Al play off propuesto por la ACB para terminar la temporada 2019/2020 le falta una sede donde jugarse. Se conocen los equipos que lo jugarán y el formato, pero no el lugar en el que se disputará, siempre que la crisis del coronavirus lo permita. Hay ya propuestas sobre la mesa, como la de Gran Canaria y Andorra. Dos de los territorios donde la pandemia ha sido menos lesiva. Sólo las Baleares y Murcia tienen menos contagios que los canarios en España y en el Principado no llegan a las cuatro cifras los positivos por COVID-19. Un asunto clave para poder trasladar a todos los protagonistas, entre los que está incluido el Unicaja, con pleno de garantías.

Dos personas directamente relacionadas con las proposiciones con la que ya cuenta Antonio Martín ya han defendido de manera pública su candidatura. "Hemos propuesto a la ACB formar parte de la solución para resolver está competición y ser posible sede en el momento que se decida si se reanuda la competición", afirmaba Gorka Aixàs, que ampliaba: "Dentro de las circunstancias que vivimos esto te puede llevar a veces a tener oportunidades únicas y yo creo que está lo es. Poder ser sede en estás circunstancias excepcionales lógicamente avalaría y mucho todo lo que se está haciendo desde muchos ángulos de la gestión de la epidemia en nuestra casa".

"Creo que seríamos el destino más seguro para jugar este final de la ACB y siempre desde un punto de vista sanitario", insistía el presidente del Morabanc Andorra, uno de los equipos clasificados, que hacía hincapié en su idea: "Queremos dar el mensaje de que Andorra es un sitio seguro y ser sede supondría ser una buena palanca de recuperación económica en un futuro cercano, a la vez de una buena noticia de retorno paulatino a la normalidad". El Principado de Andorra cuenta con el Prat Gran de Escaldes-Engordany, el Prat Gran de Encamp, el Joan Alay o el Polideportivo de Ordino, además del Polideportivo de Andorra, para albergar los partidos.

El otro destino puede ser Gran Canaria, que no rehúye poder organizarlo de manera conjunta con Tenerife. "El ofrecimiento sí lo tiene directamente el presidente de la ACB. Estaríamos encantados y creo que podríamos cumplir con todas las exigencias que se nos pusiesen para que la competición finalizase en un estado óptimo y del agrado de todos los clubes", explicaba Francisco Castellano en el programa radiofónico Tirando a Fallar: "Le ofrecí las magníficas instalaciones que tenemos, que son el Gran Canaria Arena y el Centro Insular de Deportes y las puse a disposición". El primero organizó en el último lustro varias Copas del Rey y una Supercopa Endesa, además de acoger encuentros de Euroliga.

"Antes de ponerme en contacto hablé con el presidente de la la Federación de hostelería y de turismo de Canarias y acogieron con agrado abrir dos o tres hoteles. En principio tendríamos la capacidad de ofrecer un alojamiento hotelero del máximo nivel para acoger a los equipos", añadía el consejero de Deportes del Cabildo, que ofrecía datos fundamentales: "Desde hace semanas la comunidad autónoma de Canarias está teniendo unos indicadores a la baja muy halagüeños. Sólo decir que en la isla del Hierro y en la isla de La Graciosa tienen cero casos, La Gomera también. Vamos en línea descendente en los contagios y puede ser una garantía para que los clubes y la población se sientan seguros, que es muy importante".