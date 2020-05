El Unicaja volverá a someterse a los test este lunes

Hace dos semanas que los jugadores del Unicaja se sometieron por primera vez a los test serológicos del COVID-19 de cara a volver a los entrenamientos. Pocos días después lo pasaron los técnicos y se volvió a trabajar sobre el parqué en Los Guindos. Dentro de esas medidas de prevención, la plantilla volverá a pasar los exámenes médicos para comprobar que todo sigue en orden. Hay que recordar que todos los integrantes del país cajista dieron negativo. Lo confirmaba Luis Casimiro en los micrófonos de Play Basket Ser. "Llevamos siete semanas trabajando y el lunes volvemos otra vez a los test para saber después de 15 días como vuelve a estar el equipo y donde estamos", aseguraba el manchego, en una fase que entra dentro del exhaustivo protocolo diseñado por el Área de Salud y Rendimiento del equipo malagueño. Importante ya que la provincia va a pasar a la fase 1 de la desescalada y es probable que puedan iniciarse los entrenamientos en pequeños grupos. Un paso importante para el que hay que estar seguros a todos los niveles.

El entrenador cajista hablaba de las estrictas medidas de seguridad que están llevando en la algo más de semana de trabajo. "Yo nunca hubiese imaginado entrenar como se está entrenando. Nunca hubiera imaginado que hubiésemos tenido unas condiciones de salubridad por encima del resto de cosas. La seguridad que hay a nivel de limpieza, de higiene... en ese sentido el Unicaja lo ha hecho muy bien. El ver cómo desinfectan la pista cada vez que salen jugadores de la misma. Cómo desinfectan todo desde el suelo, los balones, los tableros, los aros o las máquinas de tiro de un grupo a otro nunca lo hubiese imaginado. Las medidas son extremadas y eso es lo que llama la atención", comentaba, para entrar en detalle de esas sesiones: "A partir de ahí lo que hemos hecho en la primera semana es una vuelta al contacto, los jugadores poco a poco con balón y en la cancha, sobre todo readaptando su físico a correr, a saltar y a espacios más abiertos. Intentando volver a imaginar lo que es el baloncesto real, pero todavía han sido siete entrenamientos a nivel individual".

Se dan pasos adelante en el tema físico, pero mantener la mente sana en este confinamiento también ha sido un dura tarea para el club malagueño. "El 80% ha estado bien y con ganas de volver, ha llevado bien el confinamiento y el trabajo que se ha hecho en casa con buena mentalidad, y luego hay algún jugador, sobre todo que estaba lesionado, que encima que está recién lesionado lo metes en casa y no puede hacer rehabilitación, no puede hacer trabajo, etc... no está en su país y está sólo y ahí sí ha habido alguno que le ha costado más llevar este encierro", afirmaba Casimiro, que ampliaba: "Pero en líneas generales diría que con muy buena mentalidad y sobre todo dos jugadores que les ha costado más estos dos meses, lo que sí he notado en estas siete sesiones de trabajo han ido de menos a más a nivel de alegría, de espíritu, de volver a otra vez a retomar el baloncesto y sentirse con el balón. Creo que les ha venido muy bien a nivel físico y también mental".