Mañana de test en Los Guindos para el Unicaja

Los Guindos recupera cierta normalidad casi dos meses después de que estallara la crisis del coronavirus. Desde primera hora de la mañana desfilan, de manera organizada, por el pabellón para someterse a los test serológicos los jugadores y el cuerpo técnico del Unicaja, así también los familiares con los que pasaron el confinamiento. Es la primera fase de cara a la vuelta a los entrenamientos. Desde las 9:30 de la mañana han ido llegando de manera escalonada a la instalación en coche y aparcando en el parking de dentro, donde sólo ellos tienen acceso. Allí, donde le esperaba el fisioterapeuta Mario Bárbara, se le han ido entregando mascarillas, guantes y gel desinfectante. Unos exámenes a los que se han sometido el primer equipo masculino y femenino.

El personal sanitario del Hospital QuirónSalud ha estado supervisando todo este proceso y ahora se darán a conocer los resultados, claves en el regreso al trabajo. Si todo marcha según lo previsto será tiempo de iniciar la fase uno del protocolo de regreso a los entrenamientos que ha diseñado el club malagueño, pionero en este retorno, por decirlo de alguna manera, a la rutina. Él y el Morabanc Andorra son los únicos que han comenzado el operativo después de que el Gobierno decretase que a partir de este lunes 4 de mayo los deportistas profesionales podían volver a ejercitarse en la fase cero de la desescalada que inicia el país.

Si no hay contratiempos sanitarios o algún aviso por parte de las autoridades, la idea inicial del Unicaja es poner en marcha los entrenamientos en este martes. Serían individuales y los jugadores llegarían al pabellón en grupos de tres o cuatro. Trabajaría cada uno de ellos a media pista, donde hará labores físicas o de tiro. Las instrucciones para el trabajo las habrás recibido de manera telefónica previamente y cada uno utilizará un balón, su propia agua y toalla. No podrá hacer uno de la sala de fisios, del gimnasio y de los vestuarios, no pudiendo tampoco entrar en contacto con otra persona.