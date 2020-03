El Unicaja cancela los entrenamientos de su cantera en Los Guindos por el coronavirus

Siguiendo las recomendaciones del Gobierno, el Ministerio de Sanidad, la Junta de Andalucía y la OMS, así como de las instituciones deportivas que han suspendido las competiciones en todas las categorías, el equipo malagueño quiere proteger a sus jugadores, entrenadores y personal deportivo de la mejor forma posible y limitar así las posibilidades de propagación del virus. En función de la evolución de la situación general se estudiará cuando se podrán reactivar la actividad deportiva en Los Guindos.

El primer equipo del Unicaja tampoco competirá en las próximas semanas, la Eurocup se desconoce cuando se pondrá en marcha de nuevo, pero aún no se tomó esta medida tan drástica de detener las sesiones de entrenamiento. No obstante, dependerá de la evolución del panorama y no se descarta que se acaba dando. La alarma sanitaria es grande y el escenario, cambiante.