El cruce de caminos para Pablo Sánchez

La selección española sub 20 masculina tiene su cita este verano en Podgorica, donde se jugará el Europeo de la categoría del 16 al 24 de julio. Antes de eso, disputarán un torneo de preparación en Portugal (27 y 28 de junio) y otros dos en La Línea de la Concepción (3-4 y 10-11 de julio). Y allí habrá presencia del Unicaja. Entre los 16 está Pablo Sánchez, que ha acabado la temporada cedido en Melilla, donde tuvo una lesión que le impidió jugar los últimos partidos. Ahora aún convalece y no está pudiendo trabajar con el grupo de jugadores de la cantera y que salieron de Los Guindos que el club tiene activo entre la fábrica y el Carpena. Pero se espera que llegue para el inicio de la concentración.

Sánchez tiene un año más de contrato con el Unicaja, aunque hay que dilucidar su futuro. En el último Europeo sub 20, el disputado en Israel en 2019, España obtuvo la medalla de plata. Allí estaba el entonces cajista Ignacio Rosa, que, por cierto, ha experimentado una buena evolución en el Lleida de LEB Oro esta temporada. En dos ocasiones (desde su creación en 2000) se ha conseguido el título en esta categoría: en Bilbao 2011 y en Helsinki 2016. En la primera, estuvieron presentes los malagueños Pepe Pozas y Miguel Lorenzo. En la segunda, el capitán era Francis Alonso.

Sánchez tendrá que pelear para estar entre los 12 definitivos, puesto que es un equipo con buen nivel, con jugadores con experiencia en ACB como Guillem Ferrando y Juan Núñez en su misma posición. Es una temporada crucial para el joven jiennense, para el que no se ha encontrado una situación favorable con su evolución. Ha formado parte del grupo de trabajo del primer equipo durante varias temporadas, el año en Marbella no fue muy productivo, tampoco jugó nada en el primer semestre de la 2021/22. Ahora llega el momento de tomar decisiones. De fondo está la posibilidad de tener un equipo en LEB Plata. Hasta finales de junio no habrá una certeza, aunque no es una opción sencilla a día de hoy.

Además de Pablo Sánchez, que en su día fue el canterano más joven en debutar con el primer equipo antes de que se lo arrebatara Mario Saint-Supéry esta temporada, la lista de seleccionados está compuesta por: Guillem Ferrando (Valencia Basket), Marc Peñarroya (Palmer A.M / Manresa), Juan Nuñez (Real Madrid), Rubén Domínguez (Movistar Estudiantes), Michael Caicedo (FC Barcelona), Pablo Tamba (Idaho State Bengals), Miguel Malik (Joventut Badalona), Millán Jiménez (Valencia Basket), Sergi Huguet (Obradoiro Silleda), Héctor Alderete (Movistar Estudiantes), Jorge Díaz (IMG Academy de Florida), Rubén López (Herbalife Gran Canaria), Adriá Domenech (Joventut Badalona), Guillermo Díaz (IMG Academy de Florida), Aitor Etxeguren (Levitec Huesca la Magia).

Hay, pues, otros dos jugadores más que pasaron Los Guindos. Uno, Pablo Tamba, que se entrena estos días a las órdenes de Aurioles, Cañete y Miranda en el citado grupo de trabajo, y que esta temporada estuvo en Idaho State (NCAA I), aunque sin mucho minutaje. Estudia ahora pasar a un junior college o una universidad de División II para tener más protagonismo. El cordobés estuvo desde infantiles hasta el último año de junior en Málaga. Y el otro, Rubén Domínguez, que estuvo cuatro temporadas hasta que se fue tras su primer año de cadete a Torrelodones para después pasar al Movistar Estudiantes, en cuyo primer equipo está aunque sin mucho protagonismo. Ahora estará en la Final Four para regresar a ACB.