Brizuela, lesionado en el tobillo derecho

La peor noticia de la mañana para el Unicaja en Vilagarcía de Arousa no fue la dura derrota que encajó ante el Joventut. Los cajistas volverán a Málaga con la lesión de Darío Brizuela. Cuando corrían los dos primeros minutos del partido el vasco, que había salido en el quinteto titular, se torció el tobillo derecho. En una acción en la que hubo un cambio defensivo se quedó con Guillem Vives, que inició una penetración. En esa defensa el escolta tuvo ese percance en solitario. Se dolía el vasco en el parqué mientras salió a atenderlo Mario Bárbara. Apenas podía apoyar la articulación, que ya le ha dado algún problema aislado en su etapa de verde.

No jugó más el jugador, que contempló el resto del encuentro al lado de Carlos Suárez, desplazado a Galicia con el resto del grupo, dando ejemplo en su labor de capitán. Ya con ropa de calle, tenía la pierna derecha puesta en alto con el tobillo recubierto en hielo. Habrá que esperar un diagnóstico más exacto para conocer la gravedad del esguince. Su evolución marcará su disponibilidad para el inicio de la ACB el próximo domingo frente al Obradoiro. No está completamente descartado, pero sí es seria duda. Conviene no forzar a estas alturas. Obvia decir la importancia de Brizuela para Katsikaris.