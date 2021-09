Una cornada necesaria (73-57)

El Unicaja terminó una nueva pretemporada y vela armas para el inicio de la ACB el próximo domingo. Será frente al Obradoiro en el Carpena a las 20:00 horas. Antes recibió un serio correctivo en la final del Torneo EncestaRías en Vilagarcía de Arousa del Joventut (73-57). Sólo el 29-29 dio un ligero atisbo de igualdad en un partido donde los malagueños sólo pudieron competir en el segundo cuarto. En los tres restantes fueron ampliamente superados. Una cornada necesaria hasta cierto punto para no perder la perspectiva ahora que llega lo importante. 4-1 es el balance de una preparación donde todo fue una balsa de aceite, con el punto culmen en el triunfo frente al Madrid en la despedida de Carlos Cabezas. Tuvo su lunar, del que habrá que tomar nota.

La Penya comenzaba pronto a marcar terreno con un Brandon Paul, que está de vuelta, acertado. Dos triples desde el mismo lugar impulsaban a los catalanes (12-6). Katsikaris introducía a Jaime Fernández y Nzosa, pero el que tenía impacto desde el banquillo era Brodziansky. El eslovaco parece en el punto de madurez óptimo para dar un nuevo salto en su carrera. Bailaba en la pintura y también anotaba desde fuera, en un catálogo ofensivo grande. Barreiro cortaba la sangría (21-12).

El gallego y Jaime anotaban varias canastas para comprimir (25-20), justo en el momento en el que se enganchaba Bouteille, al que se le demanda de manera imperiosa más trascendencia, para pegar otro arreón. Era Abromaitis, otro al que se le pide mucho más, el que ponía las tablas (29-29). Nunca más estaría el partido igualado. Se salían dos triples liberados, uno del francés y otro de Cole, que no permitían dar el siguiente paso. Y Ventura y Vives castigaban esa falta de colmillo para irse por arriba al descanso (36-31).

Y ahí se acabaría el partido. Un funesto tercer cuarto dejaría sin opción alguna de competir por la victoria. Seis puntos en 10 minutos son insuficientes a estos niveles, por más que sea pretemporada. Hubo un atasco gordo en la parcela ofensiva y sólo anotaron Bouteille (2) y Nzosa (4). Katsikaris había hecho coincidir a Jaime y Cole desde el inicio, pero ni así. El Joventut volaba por entonces y rompía el partido con un parcial de 14-2. Eran buenos minutos de Andrés Feliz. Del 36-31 se pasaba al 54-37. Una buena fotografía de lo que ocurrió en la pista.

Los malagueños no encontraban el camino siquiera para recortar y la exhibición de la Penya era importante, sin sus dos pívots, Ante Tomic y Simon Birgander, lesionados. No supo aprovecharlo el Unicaja. Hubo diferencias muy serias por encima de los 20 puntos, pero pudieron maquillar los cajistas para el 73-57 final. Una derrota dura pese a las alturas, pero que no deja de tener el valor que tiene. Lo más importante es que sea una buena alarma de cara al inicio de la ACB. ¿La peor noticia? El esguince de tobillo de Darío Brizuela. Veremos en qué queda.