Decidida la continuidad de Francis Alonso y Rubén Guerrero

Antes de salir al mercado para reforzar la plantilla en el Unicaja había dos decisiones delicadas que tomar. Más o menos todas entrañan su dificultad, pero había un extra en los casos de Francis Alonso y Rubén Guerrero. Ambos terminaban contrato este verano, aunque existe por parte del club de Los Guindos una cláusula para activar un año opcional. Con Manolo Rubia y Fotis Katsikaris al frente de la confección del próximo proyecto, la decisión que se ha tomado en el equipo cajista es que los dos canteranos continúen. Es una postura meditada y que es firme con el beneplácito, por supuesto, del entrenador.

Más que populista, se trata de una decisión lógica. Desprenderse de dos jugadores en los que se ha invertido tiempo y dinero, que son económicos y de la casa, debutaron con la selección española y se acercan a su madurez no parecía lo más inteligente. Y eso han pensado en la zona más alta del Unicaja, que han tenido claro qué camino escoger cuando ha tocado decidir. Ahora queda por ver si se activa esa cláusula o se negocia un nuevo contrato. Con el pívot se habían activado las conversaciones y aunque no hay acuerdo, la postura está diáfana.

Aunque hay denominadores comunes, son dos casos diferentes. Francis Alonso fue de mucho a menos. Antes de su explosión en el WiZink Center, que inició una cuesta abajo, su temporada era sensacional. Le valió la llamada de Scariolo y ser una de las grandes apariciones en la ACB y en la Eurocup. Era, por entonces, el máximo anotador del equipo. En su primer año completo como profesional. Ganó mucho caché, que bajó con un nivel más pobre en el tramo final pero terminó con buenos porcentajes en el tiro. La llegada de Katsikaris le restó mucho protagonismo, aunque acabó jugando algunos minutos importantes por su crecimiento en defensa. Además de por sus condiciones, se ganó una oportunidad con creces.

El griego hablaba sobre él en una entrevista con este periódico. "Es normal porque es un tirador y no hay ningún tirador en el mundo, aunque sea de los mejores, en NBA o Europa, que no pasa por momentos. Que pierdan ese feeling, que pasen de ver el aro como una bañera a verlo como un anillo pequeño. Es normal. Lo que tiene que hacer Francis es trabajar las cosas positivas. Empezando por los entrenamientos. Necesita mucho trabajo. Desde fuera, para mí, era una gran sorpresa cómo estaba jugando, lo que hizo. Todo, la confianza que tenía, cómo jugaba. Trabajando con él veo que tiene que trabajar mucho, no sólo por el tiro, lanzar dos millones de tiros para que después en los partidos la meta, sino para ser un jugador completo, no un tirador sólo. Tiene la base, seguro, su cuerpo está bien pero puede trabajar más porque cada vez hay más exigencia en tema físico para un tirador, porque tiene que defender y también liberarse para tirar, pero yo creo que es un jugador al que le gusta trabajar. Ha sido una gran sorpresa para todos cómo ha respondido y que pase por altibajos es completamente normal. Tiene confianza y es trabajador, encontrará su ritmo", decía.

Rubén Guerrero vio detenida una progresión que ilusionó mucho en los meses de enero y febrero de 2020. No volvió nunca a ese nivel. La confección de la plantilla le terminó elevando como primer pívot y no supo digerirlo mentalmente. Dio algunos pasos atrás, aunque cuesta entender que se prescinda de un jugador con esas cualidades. Con el entrenador heleno también vio reducido su papel e incluso sin Nzosa no fue importante. Debe recuperar la confianza y el Unicaja ponerle por delante a un pívot de primer nivel.

Katsikaris también hablaba de su progresión. "Rubén está en ese proceso. Cada partido es una experiencia más para él. Sabemos lo que Rubén puede hacer ahora mismo. Es un gran trabajador, su mentalidad es perfecta, pero tenemos que quitar esa presión innecesaria para demostrar no sé qué. Igual porque es de aquí, imagino. Es un jugador que para el equipo es importante y que hace un trabajo, comparando con la experiencia que lleva, bueno. Cambió su cuerpo en EEUU. Poco a poco será más sólido y consistente su juego. No podemos hacerlo, ponerle ahí y pum", afirmaba. Ahora le toca refrendar esa apuesta en la pista.