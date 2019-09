Eduardo García: "Quiero competir y aspirar al máximo"

Eduardo García dio un repaso a la actualidad en la renovación del acuerdo de Turismo Andaluz con el Unicaja, por el que el equipo malagueño seguirá paseando el nombre de Andalucía por las pistas de España y Europa. El presidente cajista mostró un discurso ambicioso en la antesala de una nueva campaña. "Las pretemporadas son importantes porque hay que conjuntar al equipo, pero los calendarios son los que son. Por ejemplo, el año que viene se adelanta todo porque hay Juegos Olímpicos, pero vamos, no estamos tampoco a disgusto", comenzaba.

"Yo veo un equipo ilusionante. En todas las posiciones tenemos jugadores importantes, con jugadores nuestros, como Rubén Guerrero, además de Alberto. Seguro que con el tiempo habrá más y los que han venido se están implicando mucho en el equipo. Estamos muy contentos", decía cuestionado sobre la plantilla, mientras dispara alto al ser preguntado por las aspiraciones: "Para que me critiquen habitualmente algunas personas como lo hacen cuando digo que el objetivo es competir, me dirán que soy un pesado... Efectivamente, quiero competir y aspirar al máximo. Intentamos ganar. ¿Hasta dónde podemos llegar? Con la ilusión y las personas que tenemos seguramente competiremos al más alto nivel para conseguir los éxitos que soñamos, tanto el club, como el patrocinador y el propietario... Todos queremos lo máximo, pero también nos tiene que acompañar la suerte, que no haya lesiones...".

Cambiaron las normas del juego, siendo la Eurocup la única vía de entrada para la Euroliga. Pese a ello, en palabras de Eduardo García, no se le dará prioridad a una competición sobre otra. "Ya lo he dicho Ejim esta mañana. La mejor liga de Europa es la ACB. Me encanta jugar la Eurocup porque cada día tiene más nivel, pero la ACB es importante. Vamos a ir a por todas las competiciones, que a nadie se le olvide que alguien un día dio más prioridad a una competición que a la otra y luego tuvo que rectificar el rumbo. Aquí no rectificamos... Vamos a ir a por todas las competiciones. Vamos a por todo en todas las competiciones, y a por la Copa del Rey, igual, porque es aquí en Málaga y tenemos una gran ilusión. Ya se sabe que cuando se juega en una localidad a ningún equipo anfitrión le va bien, pero vamos a intentar acabar con eso", terminaba.