Ejim: "El objetivo es ganar la Eurocup, hay gente con talento"

Melvin Ejim ya habla como jugador de Unicaja. El canadiense sostiene un discurso interesante, argumentó de forma amplia cada respuesta con argumentos sólidos, y muy ambicioso. De palabra convence, ahora tiene la tarea de hacerlo en la pista. "Muy contento de estar aquí, me habían hablado muy bien de la ciudad, conocía a varios de jugadores", comenzaba el jugador, que conjugó varias veces el verbo ganar: "Ganar al mayor número de partidos, ese es el objetivo cada temporada. Estoy seguro de que todos queremos eso, ganar y ayudar al equipo. Yo estoy siempre centrado en trabajar y dar lo mejor para el equipo".

"Puedo hacer muchas cosas como anotar, defender y rebotear y quiero estar preparado para competir al máximo nivel", decía sobre sus armas, para hablar de su posición, un debate recurrente desde que se hizo su fichaje: "Honestamente no me importa de tres o de cuatro, porque he jugado incluso de cinco. Creo que todo eso depende de aprenderse bien los sistemas para ver dónde tienes que ubicarte en cada situación. Soy un jugador polivalente. Si actúo de cuatro, puedo aprovecharme en los cambios, si lo hago de tres puedo postear y siempre trato ayudar al equipo". "Eso lo tiene que decir el entrenador, me tiene que decir lo que quiere de mí. Puedo defender, rebotear y contribuir al ataque. Puedo defender y atacar, hacer lo mejor para que el equipo gane", añadía sobre su rol.

No tendrá mucho tiempo para hacerse al equipo, como admitía. "Es un poco de tiempo para acoplarse, pero los entrenadores están haciendo un gran trabajo conmigo para ayudarme. Me están explicando como actuar en el sistema defensivo y el trabajo de ataque y todo lo que me tengo que aprender. Es importante que haya buena química en el equipo, así que durante estos primeros estos días estoy intentando hablar y relacionarme con todos. Muchos jugadores ya se conocen y esto también es importante, pero creo que todo esto viene por sí solo", explicaba.

Ejim demostró ser un tipo ambicioso, al menos eso destilaron sus palabras. "Tenemos opciones de llegar muy lejos, pero todo eso dependerá de cómo juguemos. Jugué aquí el año pasado y recuerdo muy bien los partidos. En el primero no lo hice bien porque venía de una lesión. Creo que tenemos una buena oportunidad porque tenemos un equipo muy atlético. Podemos defender y correr y hay gente con talento. Nos faltan todavía dos jugadores así que cuando estén aquí tendré una mejor opinión de lo que podemos hacer. El objetivo es ganar la Eurocup para estar en la Euroliga, pero para conseguirlo hay que dar pasos cada día para conseguir que eso ocurra", exponía con firmeza.

Además de la Eurocup, el alero se estrenará en la ACB. "Es muy bueno para mi carrera, es una de ligas más potentes de Europa, seguro que la que más. Creo que me va a venir muy bien porque siempre he buscado estar al máximo nivel. Ahora tengo que tener habilidad, estoy muy emocionado por ello. La ACB sirve para aprender y para que se desarrollen los jugadores, estoy impaciente por competir y enfrentarme a los entrenadores y jugadores de esta liga. Espero estar aquí por muchos años", aseguraba.

El jugador viene de participar en el Mundial con Canadá, donde fue eliminado en la fase de grupos. "Estuvo bien, no tuvimos los resultados que esperamos porque teníamos buen equipo. Es una buena experiencia para mí porque te enfrentas al mejor nivel y a los mejores. Era un nuevo entrenador y nuevos jugadores y tendremos una nueva oportunidad. Tuvimos la mala suerte de tener en el grupo a Australia y Lituania", comentaba a la vez que se deshacía en halagos hacia España: "Jugaron muy bien, juntos. Hablé con mi amigo Quino Colom y le felicité. Han jugado un gran baloncesto y merecieron ganar. Todo el mundo sabe que a selección española tiene un gran programa y es una de las mejores. han estado a máximo nivel e hicieron un gran Mundial".

Melvin Ejim tiene grandes referencias de Málaga. "Un montón de jugadores me han hablado de la ciudad. Jamar Smith con el que jugué las dos últimas temporadas ama este lugar. Su hija nació aquí y siempre tenía cosas buenas que decir sobre Málaga y el club. Conoció muy buena gente y estoy deseando conocerlas también y tener la misma experiencia que él tuvo porque sólo hablaba bien de la ciudad. Insistía en lo bien que lo pasó, me recomendó algunos lugares que visitar y restaurantes y cosas que hacer para pasarlo bien. Otros jugadores también me hablaron muy bien de la ciudad", cerraba.