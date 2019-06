Las primeras palabras de Thompson como cajista

El Unicaja ya tiene su primer refuerzo para la temporada 2019/20. Deon Thompson llega para fortalecer el juego interior procedente del Zalgiris. Se decidió pronto el futuro del estadounidense, que mostraba su satisfacción por continuar con su carrera en Málaga. "Emocionado de anunciar que me dirigiré al Unicaja las próximas dos temporadas. ¡Esperando esta oportunidad de hacer algo especial juntos!", escribía el pívot en sus redes sociales, mientras daba las gracias al equipo lituano, donde jugó el último tramo del curso: "¡Muchas gracias! Realmente he tenido la bendición de jugar para una de las mejores organizaciones de toda Europa. No es adiós, pero hasta luego".

Thompson está ahora de vacaciones en Italia, como el jugador se ha encargado de mostrar públicamente. Aún tendrá más tiempo para descansar de una temporada exigente, donde ha vuelto a disputar la Euroliga. Volverá a Estados Unidos, a Carolina del Norte. El club le espera, en principio, para cuando comience la pretemporada, aunque no es un escenario seguro. Ahí tendrá lugar el pertinente reconocimiento médico y su presentación como nuevo jugador verde, que sería a mediados de agosto.

Excited to announce that I will be heading to @unicajaCB for the next two seasons. Looking forward to this opportunity to do something special together! 🇪🇸 pic.twitter.com/r9pYKvjWQt — Deon Thompson (@DeThompson9) 17 de junio de 2019