Derrota dolorosa para Domas Sabonis en Indiana

Dura derrota para los Pacers, que siguen peleando por meterse en el play off. No están en la mejor dinámica los de Indiana, que perdieron cuatro de los últimos cinco partidos. Están prácticamente abocados al play in. un nuevo formato que ha introducido esta temporada la NBA tras el experimentos de la burbuja en Orlando. Tropiezo en casa frente a Sacramento Kings (93-104), sin objetivos ya en el Oeste, que dominaron con suficiencia el encuentro pese a las bajas de dos hombres importantes como Fox o Haliburton. Enorme actuación de Marvin Bagley III, con 31 puntos y 12 rebotes.

Gran actuación de Domas Sabonis, que se quedó a dos pases de canasta del triple doble. 17 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias para ser el mejor de su equipo. En su contra un pobre balance de -13 cuando él estuvo en pista. Va a ser necesaria una buena versión del canterano del Unicaja, que regresó a un nivel sobresaliente tras perderse varios encuentros por lesión. Siguen fuera jugadores de mucha jerarquía en los Pacers como Brogdon o Turner, por supuesto, TJ Warren que no estará disponible esta temporada.