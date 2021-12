Derrota de Domas Sabonis ante los Warriors de Curry

No le están afectando los rumores de traspaso a Domas Sabonis, que continúa en una versión superior después de todas las noticias publicadas sobre su futuro. 30 puntos y 11 rebotes en 36 minutos para el canterano del Unicaja en la derrota de los Pacers frente a los Warriors (100-102), a los que llevaron hasta el límite en casa. No fue suficiente la actuación del lituano para los de Indiana, que con consiguen continuidad en los resultados para ganar puestos en el Este. No estuvo en el banquillo Rick Carlisle, aislado por el protocolo COVID y del que se desconoce su fecha de vuelta.

26 puntos, seis rebotes y seis asistencias para Stephen Curry, nuevamente a un nivel excepcional. Pero el héroe fue Kevon Looney, que anotó la canasta decisiva para los de Golden State. El pívot se fue hasta los 14 puntos, máxima anotación para él en esta campaña, a los que añadió ocho capturas. Una canasta de Sabonis ponía el 100-95 a falta de un minuto y medio y parecía certificar la victoria de los Pacers. Ahí se dilueron y terminaron firmando un tropiezo duro. Esta semana se medirán a los vigentes campeones de la NBA, Milwaukee Buck, y también a Detroit Pistons.