El San Pablo Burgos quiere continuar demostrando "qué equipo queremos ser", tal y como destacó Diego Epifanio antes de viajar a Málaga. "Nuestro primer objetivo -el de igualar los 13 triunfos de la última campaña- ya está cumplido, ahora tenemos que tratar de ganar el mayor número de partidos", señaló el técnico, que añadió que llevan dos semanas "pudiendo contar con todos los jugadores en los entrenamientos", lo que les aporta cierta estabilidad para "seguir trabajando y mejorando en algunos aspectos". De cara al partido de esta nueva jornada, Epi afirmó que la obligación de su equipo es la de "intentar jugar como jugamos siempre", trabajando para "parar las virtudes del rival".

Los puntos fuertes del rival no son pocos en el caso de Unicaja, al que el entrenador burgalés considera "uno de los cinco mejores equipos de la liga". Los malagueños atesoran el quinto mejor porcentaje de acierto desde el tiro de tres de la competición. Entre los destacados, sobresale un nombre, el de Alberto Díaz, "que al uno les sube el nivel físico y defensivo", lo que libera a Jaime Fernández en la posición de dos. En el apartado andaluz de bajas, aparece Carlos Suárez, que se perderá este compromiso por lesión.

El conjunto cajista afronta este choque tras caer en sus dos últimos duelos de la ACB, por lo que "querrá hacer buen partido en su casa", señaló Epifanio. "Los equipos que vienen de derrota siempre aprietan más durante la semana", una situación que aumentará el nivel de dificultad de los de Luis Casimiro, que contarán con el plus de jugar en el Carpena, donde venció en sus últimos seis choques. El San Pablo Burgos "no ha estado ni en puestos de play off, ni de descenso" en toda la temporada, por lo que la meta más inmediata será "intentar asentarnos en esta zona y seguir mirando para arriba".