El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso se mostró magnánimo tras la consecución del título: "He de felicitar a mi equipo por un fin de semana magnífico en muchos aspectos. Probablemente no sólo por el fin de semana, sino por el trabajo anterior. Cuando llegas a este torneo, todo lo anterior parece que se olvida, pero hay equipos muy buenos que no han conseguido entrar. Cuando estás aquí todos te dicen que eres favorito. El marcador lo deja claro: el partido del Bilbao fue el más complicado. Teníamos claro que era importante llegar de cabeza de serie para jugar el jueves. El trabajo del cuerpo técnico, fisios, utilleros, todo mi staff estuvo magnífico. Hoy había jugadores que estaban para no jugar y han sido capaces de salir al campo y darlo todo. Esto habla muy bien de mis jugadores y de mi equipo. Esto lo puedes decir cuando ganas y hoy hemos ganado la Copa".

En lo referente al envite contra el Unicaja, Laso fue conciso: "El partido de hoy ha estado en la línea de el de ayer: defensivamente fuimos muy sólidos. Con momentos de menos acierto, en el que parecía que ellos podían entrar pero la solidez ha estado por encima del acierto. Estoy muy contento por todo el fin de semana y por le trabajo de todo el equipo".

"Estamos en una competición, en un calendario muy exigente y muchas veces es muy difícil mantener el nivel competitivo al 100% cada día. Como entrenador esto me fastidia porque me gusta que mi equipo juegue todos los días bien pero es muy difícil: jugamos contra otro equipo que quiere jugar bien también, hay que concentrarse para que la gente llegue bien en cosas que están casi fuera del baloncesto. Tengo la suerte de tener un gran equipo a mi alrededor que es el que consigue eso y por supuesto grandes jugadores", explicó con respecto al juego de su equipo.

Otro punto que ha sorprendido ha sido la aportación de Felipe Reyes en la competición: "No tenía ninguna duda de que Felipe jugaría, ni ayer ni hoy. Viene de una temporada complicada con las lesiones, no ha podido coger el ritmo. Yo lo viví, pasa cuando te haces mayor, aunque Felipe aún es muy joven. He tenido jugadores con Randolph mal, el fisio dice que nunca ha trabajado más en su vida, lo mismo es porque nunca ha trabajado más en su vida. Rudy, Randolph, todo eso lo comemos dentro, es nuestra manera de ser. la mejor es que todo el mundo está dispuesto a hacer eso. se merecía que la gente le valorara y un torneo como este".

Preguntado por la aportación de Carroll a la escuadra blanca fue tajante: "La confianza que tenemos todos en Jaycee es que si hay un balón en el último segundo es que todos queremos que le llegue a él, la va a coger y la va a meter. ¿Y si la falla? normalmente la mete. Es humano, le pueden multar por no poner el ticket del parking, peor no dudamos de su profesionalidad siempre ha sabido ser importante y lo valoramos".

Además, Laso supera a Aíto García Reneses como entrenador con más títulos de Copa del Rey: "Para mí Aíto es un referente como entrenador. Estuve en el campus de Aíto cuando era un crío, me tuvo dos horas dando pases largos. Jugué contra él hace 15 días y ahí sigue, lo que habla muy bien de Aíto", dijo y bromeó entre risas: "Y también habla muy bien de mí. Es broma, puedes ser un grandísimo entrenador y no ganar una Copa del Rey. No las gana Laso, las gana el equipo, el club y la afición. Sólo soy entrenador para lo bueno y lo malo. No me dice nada especial superarle. Estoy contento, es un dato sobre uno de los mejores entrenadores que hay en este país, superarle no es algo que me haya propuesto, pero mira".