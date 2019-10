En directo, Asecco Gdynia - Unicaja

0:00. FINAL DEL SEGUNDO CUARTO. DESCANSO (30-28)

0:20. ¡Otro triple más de Greene! El Asecco Gdynia se va al descanso por delante en el marcador tras remontar una renta de más de diez puntos de Unicaja (30-28)

0:50. Elegar anota solo un tiro libre (25-28)

1:13. Tiempo muerto.

1:13. ¡Otro triple de Greene! (25-27)

2:37. Primer triple del partido para el Asecco Gdynia. Anotó Greene (20-27)

3:15. ¡Bombita de Jaime Fernández! (17-27)

3:33. Carlos Suárez anota los dos tiros libres (16-25)

3:43. Tiempo muerto.

3:43. Canasta de Hammons, tras pérdida de Waczynski en ataque (16-23)

4:07. Mate de Upson (14-23)

Devonte Upson spins sharply and slams with authority! 😤 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8d7d9sWwyZ

5:06. Canasta de Ejim (12-23)

5:18. Bostic anota dos tiros libres (12-21)

6:22. Tiempo muerto.

6:22. Primera canasta de Guerrero (10-20)

7:08. ¡Canastón de Ejim! Gran movimiento del cajista para completar con dos puntos un espléndida jugada de transición (10-18)

8:01. Anota los dos tiros libres Hammons (10-16)

8:22. Otra canasta de Avramovic (8-16)

8:34. Emelogu anota de dos (8-14)

9:15. Canasta de Avramovic (6-14)

0:00. FINAL DEL PRIMER CUARTO (6-12)

0:36. Canasta de Elegar (6-12)

A great pass from @awaczynski allows @Frank_Wriz15 to finish the first quarter on a high! 😤😤#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/bLUUp8RMLb