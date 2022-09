En directo, Baskonia-Unicaja

Primer partido de la Liga Endesa 2022/23 para el Unicaja. Arranca la competición en Vitoria, donde un también remozado Cazoo Baskonia aguarda con ganas. El equipo malagueño, tras el trámite de la BCL, se dispone a competir con los mejores en la liga más competida del continente para sepultar las malas temporadas previas. El partido arranca a las 19:00 horas y contamos por aquí todo lo que acontezca. Están todas las entradas vendidas.

La previa

Cinco meses después de aquel triste epílogo de Lugo que cerró una temporada lamentable, el Unicaja vuelve al ruedo en una de plazas de primera de la ACB, el magnífico Buesa Arena de Vitoria. La fase previa de la BCL fue un entremés, oficial, pero de exigencia muy baja pese al buen hacer del equipo. Esto es otra cosa. 15.500 espectadores llenarán la instalación a las afueras de la capital vasca para un Baskonia-Unicaja que rezuma historia, con más de un centenar de enfrenamientos en las últimas décadas.

Es una temporada esencial para el club malagueño. No quedan comodines tras dilapidar demasiado crédito por el desagüe en las pasadas campañas, cuando se ha visto repetidamente fuera de la Copa, de los play off e irrelevante en Europa. Los objetivos están bien claros. Hay que estar entre los ocho mejores de la ACB para ir al torneo del KO y competir en postemporada. Y llegar muy lejos en Europa, de ahí no baja el listón. Se ha verbalizado públicamente por parte del presidente, así que no hay lugar a malos entendidos.

Se ha acometido una muy necesaria revolución en la plantilla, tras la que sólo perviven tres jugadores de la pasada temporada (Díaz, Brizuela y Barreiro), además del entrenador, Ibon Navarro, que acabó la campaña con seis derrotas, aunque a los responsables del club le convenció su trabajo. Parece que la plantilla se ha hecho más equilibrada tras algunas confecciones muy pobres, pero será la competición oficial, con duelos de máxima exigencia en un arranque de temporada que incluye cuatro ante equipos de play off y el ascendido Girona (tres a domilicio y uno en casa ante el Madrid), quien ponga frente al espejo a la plantilla y al staff malagueño sobre la realidad de una ACBcada temporada más competitiva y salvaje por más que Madrid y Barça jueguen en otra Liga.

Desde Los Guindos se ha intentado cambiar el aire viciado y tóxico que envolvía al club. Una camiseta preciosa aprovechando el 30 aniversario de la fusión entre Caja de Ronda y Maristas, una campaña de abonados que ha permitido mantener un número mayor del previsto (en torno a los 5.000, algo que se firmaba con sangre en mayo), una tregua momentánea tras las agitaciones entre Fundación y Banco que parecen apaciguadas, una cirugía en la plantilla que era obligada porque el desgaste era muy elevado. Mucho jugador maduro y de rendimiento teóricamente inmediato, abundante jugador americano tras una labor de búsqueda filtrada con los pasaportes europeos para cumplir con los cupos.

Ha habido también un impulso indirecto con el oro del Eurobásket, que ha engrandecido la figura de Alberto Díaz, dándosele un potente reconocimiento a nivel nacional por su tremendo campeonato y aumentando, si cabe, el sentimiento de orgullo que ya albergaba la afición con el pelirrojo. De alguna manera, ha sido la cara amable que ha soportado estos años de travesía del desierto, también con un peso grande sobre sus hombros porque es de aquellos a los que la derrota les hace dormir mal. No se puede pensar que Alberto se va convertir en un jugador de 15 puntos y siete asistencias de media, pero sí fue la ratificación de que es un animal competitivo también en el más alto nivel. Con él, también, Darío Brizuela, que ha demostrado que puede ser un jugador relevante en la superélite europea partiendo desde un rol concreto. La revolución también ha sido dolorosa porque se ha llevado por delante a dos canteranos malagueños, Francis Alonso y Rubén Guerrero, a los que no costaba imaginar aquí en un equipo construido previamente con mayor lógica. Pero seguramente sea lo mejor para el club y también lo mejor para las carreras del escolta y del pívot, que en Bilbao y Santiago tendrán terreno para expresarse.

El retrato robo de la plantilla capta una plantilla madura. El jugador más joven, dejando de lado al pujante Mario Saint-Supéry (MVP del Europeo sub 16 y que estará entrenando a tiempo completo con la plantilla), es Tyson Carter, que tiene 24 años. El más veterano es Will Thomas, con 36. En esa horquilla se mueve el resto del plantel. Llegan jugadores con muchos partidos en Euroliga ,como Thomas, Djedovic y, en menor medida, Ejim y Osetkowski. Perry ofreció un Eurobásket ilusionante con Montenegro, Lima regresa nueve años después de su marcha tras criarse desde los 16 en Los Guindos como uno de los mejores defensores interiores de la competición. Kalinoski ha cautivado en pretemporada, un tirador silencioso que hace muchas más cosas. Como Kravish, que tampoco hace demasiado ruido pero produce.

Pero todo tiene aún el asterisco de la incertidumbre. Y, aunque la mayoría de estos jugadores no tienen ninguna responsabilidad, hay una inevitable mochila pesada por el pasado reciente. También por el glorioso que hubo, que marca el cielo de este club, ahora totalmente inaccesible e irreal. Pero las banderas colgadas del techo con los cuatro títulos recuerdan la grandeza de este club. En sus presentaciones llamó la atención que jugadores sin vínculo previo hablaran repetidamente de la historia de la entidad, se ha hecho una labor previa de mentalización para advertir al lugar al que se viene. El ambiente que hubo en la fase previa de la BCL fue muy bonito. Hay ilusión, pero es condicional por los malos años y el equipo debe regarla con continuidad. Empezando por el partido de esta tarde ante el Baskonia. Qué mejor sitio para empezar.