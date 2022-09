Solo un paso más (12:30)

Una victoria más y el Unicaja podrá dejar atrás la temporada pasada para empezar de cero este curso. No en vano, esta fase previa es consecuencia directa de los malos resultados del equipo el año anterior. Ahora solo queda el Patrioti Levice en el camino para estar en la fase de grupos de la BCL.

La realidad es que Unicaja llega con el cartel de favorito desde antes de que se lanzase el primer balón al aire en el Carpena. Ahora lo es más después de arrollar a un voluntarioso Heroes Den Bosch, que no tuvo opciones reales ante los cajistas. De hecho, el Unicaja no quitó el pie del acelerador hasta los últimos 10 segundos de encuentro, cuando Carter dejó que el reloj se agotara ante los aplausos de la afición malagueña.

Enfrente está ahora el Levice, campeón de la liga eslovaca y último escollo a superar. Si bien es cierto que los de Ibon Navarro están, por presupuesto y sensaciones, muy por encima de los balcánicos, no hay que vender la piel del oso antes de cazarla. En menor medida, también era superior el Karhu Kauhajoki finlandés y acabó mordiendo el polvo ante el Levice. Aún así, la superioridad mostrada por el Unicaja ante el conjunto de Países Bajos y el factor cancha hacen que se antoje complicado una campana el domingo a mediodía. Dejando a un lado el mayor o menor nivel que pueda tener un rival, el partido del viernes ha valido para despejar esas dudas que generó el final de la pretemporada.

Vendrán rivales más exigentes y se escaparán partidos, como es lógico porque así funciona el deporte. Pero se le ve una marcha más al equipo. Con Ibon Navarro cogiendo los mandos desde el inicio de la temporada se ve a un Unicaja no solo renovado en nombres del plantel, sino en la energía que hay en pista. No pocas veces se vio a Alberto Díaz poco arropado por sus compañeros en defensa y eso parece que ha sido uno de los pilares a mejorar. El base malagueño seguirá siendo el referente, por algo ha triunfado como lo ha hecho en el Eurobásket, pero está vez no estará solo.

Al equipo se le vio con mucho oficio defendiendo su canasta. Perry, Carter, Lima y, en general, la plantilla hizo una gran labor siendo lo más incómoda posible para los atacantes del Den Bosch. Contra los neerlandeses se vivió una fiesta ofensiva, pero el día que la puntería no esté tan afinada, poder “crecer desde la defensa”, como ha declarado Navarro en varias ocasiones durante la preparación, puede ser clave. El domingo a partir de las 12:30 comenzará en el Carpena la batalla por una plaza para la BCL.