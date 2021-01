Domas Sabonis cae ante Doncic y Porzingis

Sexta derrota de la temporada para Domas Sabonis, que tuvo otra buena actuación en el tropiezo de los Pacers frente a los Mavericks (112-124). 25 puntos (3/4 en triples), 10 rebotes y cuatro asistencias en 40 minutos sobre el parqué para el lituano de Torremolinos, que sigue en esa versión All Star. Sus medias son altísimas, entre los mejores jugadores de la NBA: 21.9 puntos, 12.6 rebotes y 5.6 asistencias por noche. Estuvo bien acompañado por Malcolm Brogdon (26 puntos) en el día de regreso de Jeremy Lamb. Nate Bjorkgren no pudo contar con Myles Turner, ni tampoco con TJ Warren. No estará disponible el último fichaje, Caris LeVert, al que se le detectó una anomalía en el riñón.

Dallas volvió a la senda de la victoria con dos exhibiciones de Kristaps Porzingis y Luka Doncic. El letón se fue hasta los 27 puntos (12/15 en tiros) y 13 rebotes. El esloveno terminó con 13 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias, que es el más joven de la historia en hacer 30 triples dobles. Los de Indiana se quedan con un balance de 8-6 tras un gran arranque, ahora en cuarta posición en el Este. En la madrugada del viernes los Pacers se medirán a los Orlando Magic.