Domas Sabonis arranca con una exhibición

Domas Sabonis firmó una de las grandes exhibiciones de la segunda noche NBA, la primera para él de la temporada. A sus 27 puntos (11/14 en tiros de dos), 13 rebotes y dos asistencias sólo le faltaron la guinda de la victoria. El canterano del Unicaja fue el mejor del equipo de Nate McMillan, que le dio la titularidad y lo mantuvo 36 minutos en pista. Estuvo cerca de sus topes en muchas facetas estadísticas. Una notable forma de estrenar esa millonaria ampliación de contrato, aunque los Pacers comenzaron con derrota ante Detroit (110-119) en el Bankers Life Fieldhouse después de un buen último cuarto rival.

Decisivas fueron las actuaciones de Andre Drummond y Luke Kenard. El pívot terminó con 32 puntos y 23 rebotes, en una exhibición portentosa bajo los aros. Fue indetectable para los de Indiana y campó a sus anchas. Tampoco pudieron frenar al exterior, que metió 30 puntos, la mejor anotación de su carrera NBA. Tres triples suyos en los minutos finales dieron mucho aire para sellar un triunfo importante por ser el primero. Antes, al inicio, Derrick Rose, que debutaba, había tenido una llamarada inicial con 15 puntos. Ahora los Pacers se medirán a los Cleveland Cavaliers en TheQ el sábado madrugada, que también arrancaron perdiendo frente a los Orlando Magic.

