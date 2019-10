77 millones para Domas Sabonis

Domas Sabonis cobró este pasado año 2.7 millones de euros y en la temporada cuyo comienzo es inminente percibirá 3.5. En la siguiente se acercará a los 20, lo que da alcance de su crecimiento y estatus en la NBA. Los Indiana Pacers y el jugador consiguieron llegar a un acuerdo el último día para ampliar el contrato, hasta 2024 ahora, del canterano del Unicaja con la franquicia. A partir del verano que viene, el ala-pívot percibirá 77 millones por las próximas cuatro campañas. Ampliable a 85 si se cumplen ciertos bonus incluidos. Trasladado a Europa, sus emolumentos anuales son superiores al presupuesto del club de Los Guindos.

El lituano de Torremolinos, que quedaba libre en 2020, se ha erigido como un jugador más que válido en la liga más exigente del mundo. La apuesta de los Pacers por su figura (a Myles Turner le ofrecieron 72 hace unos meses por idéntica duración) llega después de una campaña sobresaliente. 14.1 puntos, 9.3 rebotes y 2.9 asistencias para estar en la terna al mejor sexto hombre del curso. La que empieza será su cuarta temporada en la NBA, tercera en Indiana. Allí llegó en 2017 en el paquete, junto a Victor Oladipo, por el traspaso de Paul George a Oklahoma City Thunder, donde disputó su año como rookie. 229 partidos tiene ya en sus piernas.

Es probable que su rol cambie de aquí en adelante. La salida de Thaddeus Young a los Chicago Bulls le abre la puerta del quinteto titular, algo que está en la mano de Nate McMillan. El entrenador ha perdido a figuras importantes este verano como Bogdanovic, pero la franquicia ha traído a repuestos que sobre el papel deben dar la talla. Caso de Malcolm Brogdon, un buen escudero de Antetokounmpo en los Bucks; y otros como Lamb, TJ Warren o el georgiano Bitadze. Serán uno de los aspirantes en el Este, donde Milwaukee, Sixers y Celtics parecen por delante.

Aunque hubo algunos rumores de que los Pacers habían puesto a Domas en el mercado, desde la franquicia se muestra la satisfacción por atar al interior en una operación de futuro. "Nos encanta la dureza que Domantas aporta a nuestro equipo y estamos ansiosos por verlo jugar en su papel ampliado este año", afirmaba el presidente de operaciones de baloncesto de los Pacers, Kevin Pritchard, que hablaba de su progreso: "Ha tenido mucho crecimiento en su carrera y estamos entusiasmados con lo que eso significa para su futuro, así como para el futuro de nuestro equipo". "Estoy muy emocionado de permanecer con los Pacers, aquí es donde quería estar", afirmaba el protagonista: "Aprecio que la organización demuestre su confianza en mí; y estoy listo para ser parte de lo que será un gran año para nuestro equipo".

DONE DEAL FOR DOMAS 💪We've signed @Dsabonis11 to a contract extension ✍️More info ➡ https://t.co/jQLvwMjxst pic.twitter.com/TO0lqquc5H