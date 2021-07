Donta Hall y otras alternativas

Se cierra una semana donde el Unicaja ha dado un acelerón en el mercado. Después de días de calma chicha, han sido días de mucha actividad en Los Guindos. Se tiene cerrado el fichaje de Marco Spissu, que ya ha empezado con Italia los Juegos Olímpicos. Sólo falta la oficialidad, que se está demorando por una cuestión ajena al equipo malagueño. El Dinamo Sassari, consciente de la trascendencia de la salida del base, quiere tener amarrado a su sustituto cuando confirme que se marcha un jugador muy importante para el club transalpino. Una operación que también está cerca, pero que aún no se ha concretado. El paso de las horas no debe deparar en nerviosismo porque el acuerdo es total para que Spissu juegue la próxima temporada en Málaga.

Ahora el foco está puesto cerca de la canasta, en el otro gran desafío del verano. Esta plantilla necesitaba de un base y un pívot. Lo primero está hecho y se está en la fase de estudio de lo segundo. El primer jugador en interesar fue Artem Pustovyi, que se consideraba una oportunidad de mercado idónea. No hubo la posibilidad de acercarse a sus exigencias. Luego trascendió el fuerte deseo en Dejan Kravic, una operación que estaba encarrilada pero que se paró a última hora. El serbio quería vestir de cajista y había acuerdo en las condiciones. Se tiró abajo finalmente y renovará en el Hereda San Pablo Burgos, que ha hecho varios fichajes en estos días. Y ahora hay varias alternativas en la mesa.

Hay una opción que gusta mucho, Donta Hall. El estadounidense se adapta perfectamente a las necesidades de la plantilla por su configuración. Un cinco con un físico portentoso y con una capacidad defensiva indudable. Un jugador capaz de jugar por encima del aro atrás y adelante. Jugó más de una decena de partidos en la NBA en la última temporada, aunque él ve con buenos ojos la posibilidad de dar el salto a Europa. Toda su carrera se desarrolló en Estados Unidos a sus 23 años. Puede llegar a entrar dentro de los parámetros económicos del club cajista, que lo ayuda a que pueda recalar en el Unicaja.

Es una negociación que aún no ha pasado de una muestra de interés a sus agentes. Ahora si la decisión es firme, aunque no se darán muchos pasos hasta que no sea oficial Marco Spissu, habrá que poner una propuesta encima de la mesa. Oferta aún no hay por parte del equipo malagueño. Pero Hall no es el único nombre del que dispone el Unicaja en estos momentos, hay varias alternativas más al de Alabama. Una que se cayó hasta ahora es Willie Reed, que era vinculado en medios extranjeros. Se ofreció, pero se desestimó pese a su gran temporada en el Mornar Bar. Una operación la del pívot que aún debe vivir varios capítulos.