El Unicaja pone sus ojos en el pívot Donta Hall

Hubo un giro de los acontecimientos en el Unicaja en las últimas horas. Aunque ni siquiera hubiera oferta encima de la mesa, Dejan Kravic parecía el elegido para el puesto de pívot. No existía propuesta cajista, pero el jugador conocía las condiciones que le podían ofrecer en el club de Los Guindos. De hecho, el serbio había dado largas al Hereda San Pablo Burgos, que finalmente se había lanzado a por su renovación. Sea como fuere, ya no es la prioridad malagueña. Los ojos cajistas ahora están puestos en Donta Hall, como informó Eurohoops y pudo confirmar este periódico, un perfil que se adapta más a las necesidades de la plantilla de Fotis Katsikaris por su configuración.

El estadounidense, de 23 años y 2.08 metros, se desenvuelve como pívot. Un cinco con un gran físico y muy intimidador, con la defensa como uno de sus grandes avales. Juega por encima del aro adelante, donde deja grandes mates, y atrás. Por características se adapta mejor que cualquiera de los nombres que trascendió a las urgencias cajistas en la pintura. Sus virtudes apenas existen en el roster que dirigirá el entrenador griego. Se formó en Luverne High School, donde promedió un triple doble: 22.6 puntos, 18.1 rebotes y 12 tapones. De ahí dio el salto a la Universidad de su tierra, Alabama. Tuvo una trayectoria muy destacada en la NCAA, que no le hizo ser elegible en el Draft, pero sí llamó la atención de los Detroit Pistons para la Summer League de 2019. Un buen rendimiento le abrió la puerta de la G-League con su equipo afiliado, los Grand Rapids Drive. 15.4 puntos, 10.6 rebotes y 1.4 tapones fueron sus números ahí. Entró en el quinteto rookie, en el segundo quinteto de la temporada y en en defensivo.

Los Brooklyn Nets le hicieron un contrato para la burbuja de Disney y jugó cinco partidos, donde no desentonó. 6.6 puntos, 4-6 rebotes y 1 tapón en 17 minutos fueron sus credenciales. Firmó por Ignite, un proyecto innovador en la G-League para jugadores con mucha proyección y de ahí se comprometió con Toronto Raptors, aunque estaría más con su afiliado, los Raptors 905. Orlando Magic, una franquicia sin objetivos deportivos, lo adquirió para el final de la pasada temporada. Hall promedió 5.6 puntos y 4.8 capturas en 13 minutos en 13 partidos. Siempre cumplió con su cometido en un rol de especialista.

En el Unicaja existe un interés serio en el estadounidense, que ya ha sido contactado a través de sus agentes. Había varios nombres en la agenda más allá de Kravic y Donta Hall era uno de ellos. Hay opciones de que el pívot pueda recalar en Málaga. Sin duda, sus condiciones son más idóneas por la configuración de la plantilla que ya está bajo contrato. La campaña pasada hizo falta defensa y rebote, sus principales cualidades. No obstante, hasta que no se cierre la operación de Marco Spissu, sólo a falta de la oficialidad, no se darán más pasos en la incorporación del pívot.