Dos partidos en el Carpena para iniciar el Round of 16

El Unicaja ya conoce el calendario del Round of 16, la siguiente fase de la Basketball Champions League. Entre los 16 mejores del torneo está el equipo malagueño, que ahora en el Grupo K debe ganarse un hueco en los cuartos de final. Pasarán los dos primeros de un cuarteto donde por ahora están los cajistas y el Cluj Napoca, saliendo los otros dos del play in. Los de Fotis Katsikaris comenzarán con dos partidos en casa. El primero será el miércoles 26 de enero, a las 20:30 horas, frente al ganador de la eliminatoria entre el PAOK/Igokea y el Filou Oostende. El siguiente será el miércoles 2 de febrero ante el Cluj Napoca, también a las 20:30.

El primer choque a domicilio está fechado para el martes 8 de febrero en la pista del ganador de la eliminatoria ante el Hapoel Jerusalem/Pinar Karsiyaka y el Prometey. Ahí se cerrará la primera vuelta del Grupo K, la segunda será tras la Copa del Rey (para la que los malagueños aún no se clasificaron) y la ventana FIBA de febrero. Un Round of 16 que se cerrará el martes 23 de marzo en Transilvania frente a los rumanos. Luego vendrán, en caso de éxito, los cuartos de final en una eliminatoria al mejor de tres encuentros.

Mark your 🗓 - Schedule & 🕗 of the 2022 #BasketballCL Play-Ins & Round of 16 are out!