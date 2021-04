Dragan Milosavljevic ya tiene nuevo equipo. El alero se ha comprometido con el Mega Soccerbet serbio para el tramo final de temporada, en el que afrontará el play off de la liga nacional. El equipo, donde la trascendencia de su agente Misko Raznatovic es altísima, acoge al ex cajista después de llevar casi dos años lesionado. El jugador abandonó el Unicaja hace alrededor de un mes y media para facilitar la llegada de Malcolm Thomas. El equipo malagueño le acompañó durante la larga recuperación de su rotura de ligamento cruzado, que se complicó por el confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19. Luego volvió a pasar por el quirófano por una rotura de menisco y ahora se prepara para volver a competir a los 31 años.

Unos meses importantes para Gagi de cara a su próximo nuevo contrato. Pese a su tiempo de inactividad, profesionales que han trabajado con él están seguros de que volverá a un buen nivel. Precisamente fue el líder de BeoBasket el que anunció su fichaje en Twitter. El Mega Soccerbet marcha quinto en la liga serbia, por detrás de Igokea, Estrella Roja, Mornar Bar y Buducnost. Los dos últimos, rivales cajistas esta temporada en la Eurocup. Tiene en su plantilla a proyectos con futuro claro en la NBA como Malcolm Cazalon, Filip Petrusev y Marko Simonovic. También está Milenko Tepic, un veterano con pasado en la ACB. Ahora se une Milosavljevic, que por fin se espera que tenga la recompensa de volver a jugar al baloncesto de primer nivel.

Dragan Milosavljevic, moved from Unicaja Malaga to Mega Soccer bet! He will join the team for Serbian league (play off)!#BeoBasket